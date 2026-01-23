Sinovi Siniše Mihajlovića uz Crvenu zvezdu na teškom gostovanju u Bolonji

Naslednici Siniše Mihajlovića u Italiji bodre Crvenu zvezdu u Evroligi

Sinovi Siniše Mihajlovića, Dušan, Nikolas i Miroslav, došli su u petak uveče u Bolonju da podrže košarkaše Crvene zvezde protiv Virtusa. U gradu u kojem je njihov otac uspješno vodio svoj posljednji tim, Bolonju, oni su bili blizu terenu na kojem su košarkaši crveno-bijelih igrali za treću pobjedu u nizu.

Poznato je da su Mihajlovići veliki navijači Zvezde kao i njihov pokojni otac, koji je jedan od najvećih fudbalera koji su igrali na "Marakani".

Pogledajte kako je izgledao pozdrav predsjednika KK Crvena zvezda Željka Drčelića sa Mihajlovićevim sinovima u Italiji.

