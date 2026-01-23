"Ponudio sam Miciću 10 miliona": Ostoja Mijailović otkrio veliki plan Partizana koji nije uspio

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović oktrio je da je želio Vasu Micića u Partizanu.

Izvor: MN PRESS, Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović otkrio je da je želio plejmejkera reprezentacije Srbije Vasilija Micića u Humskoj. Mijailović je spomenuo i kolika plata je bila ponuđena Kraljevčaninu, ali je bivši košarkaš Crvene zvezde karijeru nastavio u Hapoelu iz Tel Aviva.

Često se spominje da bi srpski klubovi - Partizan i Crvena zvezda - morali da imaju više domaćih igrača u svojim timovima. Apropo teme koja je aktuelna godinama unazad, Ostoja Mijailović otkrio je svoje viđenja situacije. Tim povodom spomenuo je da je u timu želio Vasu Micića.

"Evo vam ekskluziva - ja sam htio da dovedem Vasu Micića u Partizan! Ponudio sam mu 10 miliona evra za tri sezone, ali znate kako je priča završena", rekao je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović na SOS kanalu tokom razgovora sa Vladanom Tegeltijom.

Tokom prelaznog roka govorilo se o potencijalnim pojačanjima. Na kraju, jedini koji se u klub vratio bio je Vanja Marinković koji je poslije 2019. iz Humske prešao u Valensiju, a onda i u Baskoniju. Međutim, pominjala su se i druga zvučna imena, tako je u planu bio i dolazak Vladimira Lučića iz Bajerna, a govorilo se i Nikoli Milutinovu, centru Olimpijakosa.

I nisu to bila jedina imena koja su zanimala Parni valjak. Mario Hezonja je već niz godina na listi želja Grobara, ali Hrvat ostaje dosljedan Real Madridu. Spominjao se i dolazak Džanana Muse, a prije nekoliko godina ljetni prelazni rok obilježila je drama vezana za Nikolu Mirotića.

Partizan tokom posljednjeg prelaznog roka nije doveo nijednog domaćeg igrača ili bar igrača sa Balkana. U klubu su i dalje kapiten Vanja Marinković, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mario Nakić i Mitar Bošnjaković.

