"Žao mi je Vanje Marinkovića": Anđušić shvata kroz šta prolazi u Partizanovom haosu

Bivši košarkaš Partizana Danilo Anđušić prokomentarisao je situaciju u Humskoj.

Bivši košarkaš Partizana Danilo Anđušić nije oduševljen situacijom u klubu u kojem je ostavio veliki trag. Iako je prije dvije godine napustio Humsku i dalje pomno prati dešavanja u bivšem klubu, pa je i prokomentarisao situaciju u kojoj se ekipa nalazi, a posebno je spomenuo kapitena Vanju Marinkovića.

"Jako mi je krivo što se Partizan nalazi u ovoj situaciji. Napominjao sam mnogo puta, da bih volio da navijači nastave da bodre Partizan kao što su ga bodrili do ove situacije, da podržavaju i klub i igrače. Partizan mora da nastavi da živi i poslije ovoga, bilo mi bi jako žao da se nešto promijeni. Bio sam dio toga, radili smo svi zajedno da dignemo klub, da dođe do licence Evrolige, budžeta sa kojim može da se nosi sa drugim ekipama… Ne bih voleo da vidim da se to promijeni", rekao je Danilo Anđušić u izjavu za "Meridian Sport".

Čini se da najveću ulogu ima Vanja Marinković koji je ponovo kapiten Partizana. već je bio u sličnoj poziciji u posljednjoj sezoni u crno-bijelom dresu 2018/19. "Žao mi je što se Vanja Marinković, ni kriv ni dužan, našao u takvoj situaciji pred navijačima.Najmanja je greška njegova u čitavoj toj priči. On je sa klubom prošao i najgore i najbolje momente, vratio se na vrhuncu karijere", rekao je Anđušić.

Partizan i Crvena zvezda u svojim taborima imaju mnogo stranih igrača. Potpuno suprotno od strategije na kojoj je nekada počivala srpska košarka. To bi mogao biti i jedan od glavnih problema, ali i neuspjeha domaćih ekipa.

"Vjerujem da jezgro tima treba da budu domaći igrači.Da to bude neko ko osjeća klub. Naravno, to ne mora da znači da će biti uspeha, ali to je potrebno svakoj ekipi.Vidimo i kroz Evroligu da u ekipama ima domaćih igrača sa ulogama. Ipak, to je na klubu i stručnom štabu da odrede u kom smjeru žele da idu."

Partizan igra u duplom kolu Evrolige, u prvom meču je pobijedio Bajern kad je prekinuo niz od sedam poraza, a u petak od 20.30 očekuje ga susret sa liderom Evrolige, ekipom Hapoela. Što se priča Danila Anđušiča, srpski košarkaš je mirnu luku pronašao u ekipi Arisa, a zablistao je i u posljednjem meču Evrokupa protiv Slaska kad je ubacio 26 poena, podijelio šest asistencija i uhvatio dva skoka.

