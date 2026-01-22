logo
Evroliga ponovo kaznila Partizan: Crno-bijeli plaćaju ogromnu kaznu zbog Olimpijakosa

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Evroliga još jednom je u novoj sezoni kaznila Partizan zbog navijača.

Evroliga kaznila Partizan Izvor: MN PRESS

Evroliga još jednom je kaznila Partizan, ali prvu put u 2026. godini. Na adresu kluba iz Humske stigla je kazna zbog meča protiv Olimpijakosa koji je odigran u 22. kolu elitnog takmičenja, a dok je domaćin bio Parni valjak u dvorani "Aleksandar Nikolić". Crno-bijeli ponovo će se novčano iskupiti za grijehe, a njihova kazna iznosi 21.500 evra.

Partizan se priprema za meč protiv Hapola iz Tel Aviva, a crno-bijeli su domaćini u Minhenu. Prethodno je Partizan pobijedio Bajern na gostujućem terenu, ali nema mnogo vremena za slavlje i opuštanje. Na sve probleme, Partizan će morati da plati i kaznu Evroligi zbog meča protiv Olimpijakosa koji je izgubio 104:66 u poprilično slabo popunjenom bivšem Pioniru.

Kazna je izrečena zbog navijača koji su palili baklje i ubacivali predmete na parket tokom meča.

U jednom od najtežih poraza Partizana u istoriji kluba učestvovao je Saša Vezenkov sa 25 poena, dok su Tajler Dorsi, Alek Piters, Nikola Milutinov, Donta Hol i Tomas Vokap meč završili sa po 12. Na drugoj strani crno-bijele je vodio Dvejn Vašington koji je postigao 28 poena za crno-bele.

Partizan je već odmjerio snage sa ekipom iz Izraela u ovom takmičenju, a tada su izabranici Dimitrisa Itudisa bili bolji 97:84. Tad je u ekipu stigao Nik Kalates i sa njim centar Bruno Fernando, a u međuvremenu u tim Đoana Penjaroje došao je i Kameron Pejn. Međutim, dva ova pojačanja nisu mogla da izbjegnu istorijsku seriju Valjka, koji je nanizao sedam poraza u Evroligi što je najveći negativni rekord kluba.

Partizan je trenutno 18. na tabeli Evrolige sa sedam pobjeda i 16 poraza, dok je Hapoel prvi sa 16 pobjeda i šest poraza. 

