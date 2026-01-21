Ergin Ataman izgubio konce u Panatinaikosu: Udario na igrače, pa se svađa sa navijačima

Nimalo prijatna situacija za Ergina Atamana dok se priča o njegovoj smjeni u Panatinaikosu.

Ergin Ataman sve češće "ratuje" sa navijačima Panatinaikosa i to je uvijek jasan znak da nešto nije u redu. Vidjeli smo da je bio nervozan poslije poraza od Bajerna (85:78), a ništa se nije promijenilo ni poslije ubjedljive pobjede nad Baskonijom (93:74) kada je ponovo "držao slovo" na konferenciji za medije.

"Nemam nikakvu posebnu poruku. Navijači Panatinaikosa - oni pravi navijači - to su oni koji podržavaju tim", obratio se Ataman direktno onima koji su bili nezadovoljni igrama u posljednje vrijeme: "Oni se sjećaju 13 godina prije nego što sam došao u ovaj klub i uvijek pružaju podršku jer razumiju da se uspjeh ili neuspjeh ocjenjuju na kraju sezone - ili ćete vi ostvariti neke ciljeve ili ćete doživjeti neuspjeh."

Kako tvrdi Ataman, Panatinaikos nije bio ni blizu današnjih rezultata prije njegovog dolaska: "Prije mene, ovaj klub je 13 godina bio bez uspjeha. Ti navijači to znaju. Što se tiče ostalih navijača, nije me briga", naglasio je Turčin.

Inače, Panatinaikos je na ovoj utakmici bio bez Nana, Rokgavopulosua i Mitoglua, hvalio je Kostasa Slukasa zbog njegovog karaktera, dok je prije nekoliko dana poslije poraza od PAOK-a prozvao igrače.

"Igrali smo odlično u prvom poluvremenu, ali u drugom smo imali problema zbog faulova Osmana i Holmsa, bilo je problema sa Grantom. Neki igrali su bili bez doprinosa i upropastili su nam cijelu koncepciju. Vodili smo cijeli meč i zamalo smo izgubili", rekao je Ataman koji nema sa kim nije trenutno u sukobu.

Podsjetimo, Atamanu je ovo treća sezona u Panatinaikosu, a u svojoj prvoj osvojio je titulu u Evroligi koju je klub iz Atine čekao od Željka Obradovića. Upravo se "Žoc" spominje kao njegov nasljednik.