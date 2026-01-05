logo
"Imamo ozbiljan problem sa njim": Ataman javno isprozivao igrače, a sad dobija pojačanje iz NBA lige

"Imamo ozbiljan problem sa njim": Ataman javno isprozivao igrače, a sad dobija pojačanje iz NBA lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman tvrdi da je Panatinaikosu neophodno pojačanje što prije i da je predsjednik Dimitris Janakopulos toga svjestan. Priča se o igraču iz NBA lige.

Ergin Ataman ljut na igrače Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman je poslije poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa bio vidno ljut. Pred kamerama je žestoko kritikovao svoje krilne centre Dinosa Mitoglua i Huanča Ernangomeza i hvalio Sašu Vezenkova koji im je ubacio 24 poena. Samo par dana kasnije stiže reakcija - dovešće pojačanje iz NBA lige.

To je nagovijestio predsjednik kluba Dimitris Janakopulos na društvenim mrežama, dok je trener "zelenih" dobio to pitanje od grčkih novinara uoči meča sa Armanijem.

"Javno sam rekao šta su bile naše greške i klub je automatski krenuo da traži rješenje. Predsjednik je uvijek spreman da pomogne ekipi. Rekao sam nam da nam nedostaje nešto bitno i on je reagovao, što je prirodno. Nisam insistirao ni na čemu, samo sam rekao šta nam nedostaje i potrebno je naći najbolje rješenje. Nije to lako. Imamo ozbiljne probleme sa Mitogluom koji je povrijedio tetivu i ne znamo koliko će odsustvovati. Klub prati tržište, dok se mi fokusiramo na predstojeće dvije utakmice", rekao je Ataman.

Panatinaikos u duploj evroligaškoj nedjelji prvo u utorak dočekuje Armani (20.15h), pa dva dana kasnije u Atinu dolazi Vritus (20.15h).

