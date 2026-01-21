Dobro vijesti za navijače Partizana: Vanja Marinković konkuriše za meč protiv Hapoela

KK Partizan biće jači za kapitena Vanju Marinkovića protiv Hapoela u Minhenu.

Desetkovani Partizan uspio je da slavi na gostovanju Bajernu u Minhenu i tako zabilježi prvu pobjedu od dolaska trenera Đoana Penjaroje. Španac je imao velikih problema sa sastavom, pošto nije mogao da računa na Vanju Marinovića i Dvejna Vašingona, dok je Džabarija Parkera ostavio u Beogradu. Sada stižu dobre vijesti za crno-bijele, kapiten Marinković priključiće se ekipi u Minhenu i biti u konkrenciji za meč sa Hapoelom, prenosi "Meridian".

Iskusni bek imao je problem sa virusom, dok Vašington nije uspio da se oporavi i vidjećemo koliko će dugo odsustvovati sa terena. Crno-bijeli će igrati kao domaćini u Minhenu gdje dočekuju jedan od najboljih timova Evrolige koji je u posljednjih pet mečeva poražen samo jednom.

Penjaroja dočekao prvenac

Španski stručnjak Đoan Penjaroja bio je jako srećan zbog prvenca u Evroligi. "Srećni smo jer je za nas veoma važno da pobjeđujemo na gostovanjima. Ovo je moja prva pobjeda u Evroligi sa Partizanom i za mene je to poseban i važan dan. Znali smo da u ovoj utakmici moramo da kontrolišemo ritam i mislim da smo to vrlo dobro radili tokom svih 40 minuta", rekao je Penjaroja poslije pobjede i dodao:

"Jedine probleme u prvom poluvremenu imali smo sa kontrolom defanzivnog skoka i izgubljenim loptama. Bajern je u prvom dijelu postigao 21 poen poslije ofanzivnih skokova i naših izgubljenih lopti. U drugom poluvremenu, smatram da smo se dobro nadmetali. Promašili smo neke otvorene trojke, ali su izgubljene lopte ponovo bile naš veliki problem, zbog čega nismo uspjeli da mirnije privedemo meč kraju", bio je jasan Španac kad su u pitanju problemi Partizana.

Šta je sa Parkerom?

Pred put u Minhen, Penjaroja je bio jasan oko njegovog statusa u Partizanu. Bio je direktan o Džabariju Parkeru koji je malo-malo povrijeđen, ali je istina drugačija. "Džabari nije trenirao prošle sedmice i očigledno je da nije u formi u ovom momentu. On mora da trenira, da se oporavi, da se mnogo popravi u ovoj situaciji. Ako ne, nije moguće imati ga u timu u suprotnom", jasan je Penjaroja.

To je njegov problem. Ako hoće da bude u timu, on to mora da pokaže svaki dan to na terenu, na treningu. Džabari i svi ostali igrači."