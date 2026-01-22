"Navijači se okrenuli protiv Partizana zbog trenera": Evo kako Finci vide situaciju u kojoj se nalazi Murinen

Finski košarkaš Mika Murinen nema mnogo prilike da pokaže talenat u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Mika Murinen (18) stigao je u Humksu kao mladi talentovani igrač, ali u zahtjevnom ritmu takmičenja za Finska jednostavno nema mjesta. Momak koji je veliku pažnju privukao na minulom Evropskom prvenstvu sad na terenu jedva provodi dva minuta u Evroligi, što zabrinjava Fince.

Murinen je i sam napomenuo da je Partizan prolazna stanica u njegovoj karijeri do odlaska na koledž u SAD, ali se sigurno nije nadao da će u Evroligi igrati manje od dva minuta, dok u regionalnom takmičenju na parketu provodi i po 12 minuta. Zbog situacije u Partizanu iz Finske se javio Kristijan Paloti, koji nije imao mnogo riječi ohrabrenja za mladog košarkaša.

"Došlo je do jednog nesrećnog vihora. Došlo je do promjene trenera, što je dovelo do toga da se navijači okrenu protiv tima. Ovo je bila prava loša sreća za Murinenovu karijeru. Ovo je bilo neočekivano", rekao je Paloti, a prenio "Helsingin Sanomat".

U Partizanu su u proteklom periodu uslijedile promjene. Najtrofejniji trener Evrope Željko Obradović podnio je ostavku, a na njegovo mjesto došao Španac Đoan Penjaroja. Promjena se dogodila i na mjestu sportskog direktora, pošto je Zoran Savić smijenjen, a njegovu poziciju zauzeo Žarko Paspalj. Na sve to podsjetili su Finci i dodali da je sve to izazvalo nezadovoljstvo navijača, koje i dalje traje.

Ipak i u takvom sistemu, priznaje se: "Sigurno je da je Mika Muurinen mnogo naučio o košarci ove sezone".

Zbog više odgovornosti koja se očekuje od iskusnih igrača, Mika Murinen nema mnogo prilika na terenu. Međutim, Finac vjeruje da je i ovakva situacija bolja nego srednjoškolska košarka u SAD:

"Mislim da je mnogo bolje za njega da igra muške utakmice za Partizan iz Beograda, nego srednjoškolske utakmice u Sjedinjenim Državama", kaže Paloti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!