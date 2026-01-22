"Oporavio se od problema sa virusom": Penjaroja donio lijepe vijesti za Partizan pred Hapoel

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je uoči meča sa Hapoelom u Minhenu.

Izvor: Partizan

Partizan igra još jedno duplo kolo Evrolige. Nakon pobjede nad Bajernom u Minhenu, crno-bijeli su ostali u Njemačkoj, gdje će na domaćem terenu dočekati Hapoel iz Tel Aviva. Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je o predstojećoj utakmici, ali se prethodno osvrnuo na prekinut niz od sedam poraza u elitnom takmičenju.

"Osjećaj je dobar, imali smo vremena da uživamo, ali sada smo spremni da se pripremimo za narednu tešku utakmicu protiv trenutno najvažnijeg tima u Evroligi. Važno je za tim da pobijedi, da pobijedi u gostima i važno je da igramo konstantnije nego u prethodnim utakmicama", započeo je Penjaroja pred meč protiv Hapoela, sigurno najtežeg rivala u Evroligi.

Hapoel je trenutno prvi tim na tabeli sa 16 pobjeda i svega šest poraza, djeluje kao kaznena ekspedicija Evrolige, te nikako neće btii lako protiv tima Dimitrisa Itudisa. "Veliki tim, odličan trener, trenutno lider u ovoj teškoj Evroligi. Oni igraju veoma dobro u napadu jer imaju mnogo talentovanih igrača, ali imaju i fizički snažne igrače koji mogu da igraju dobru odbranu. Igraju sa mnogo kontakta, fizički su zahtevni. To je jedna od najvažnijih stvari u ovom takmičenju i moramo da odigramo veoma dobru utakmicu ako želimo da se takmičimo", rekao je Penjaroja.

Partizan u meču protiv Bajerna nije mogao da računa na Vanju Marinkovića, povrijeđenog kapitena, kao i Dvejna Vašingtona koji zbog povrede leđa nije krenuo put Minhena, ali i na Džabarija Parkera - najskuplje pojačanje u istoriji kluba, a koje je odstranjeno od strane trenera.

Pogledajte 02:01 Ðoan Penjaroja izjava pred Hapoel Izvor: KK Partizan Izvor: KK Partizan

"Neki igrači nedostaju, ali i dalje osjećamo podršku navijača. Vanja je tu, oporavio se od problema sa virusom. Jasno je da igramo oslabljeni. Svi su u redu. Svi su spremni da igraju. Vidjećemo", rekao je Penjaroja.

Partizan igra protiv favorita za osvajanje Evrolige. "Očekuje nas drugačija utakmica nego protiv Bajerna iz Minhena, ali moramo dobro da se pripremimo, da imamo dobar mentalni sklop i da se dobro takmičimo na obje strane terena. Ako igramo zajedno, možemo da se takmičimo i da dođemo do kraja utakmice sa mogućnošću da pobijedimo", optimističan je Penjaroja pred novi duel u Evroligi.

Partizan i Hapoel sastaju se u petak od 20.30 sati u Minhenu, iako je Partizan domaćin. Crno-bijeli su donijeli odluku da odmore ekipu i treniraju u Njemačkoj, a vidjećemo hoće li se ostanak i Minhenu isplatiti izabranicima Đoana Penjaroje.