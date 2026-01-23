Partizan dočekuje Hapoel u Minhenu.

Partizan i Hapoel se sastaju u 20.30 sati u okviru 24. kola Evrolige. Crno-bijeli bi željeli bi da započnu niz pobjeda, pošto su u 23. kolu bili bolji od Bajerna i tako prekinuli niz poraza u elitnom takmičenju.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...