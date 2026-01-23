Partizan dočekuje Hapoel u Minhenu.
Partizan i Hapoel se sastaju u 20.30 sati u okviru 24. kola Evrolige. Crno-bijeli bi željeli bi da započnu niz pobjeda, pošto su u 23. kolu bili bolji od Bajerna i tako prekinuli niz poraza u elitnom takmičenju.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...
6' Partizan propustio napad
10:9 za Hapoel. Partizan je imao lijepu kombinaciju za nove poene, ali nije uspio da profitira iz nje. Kalates je potom izveo loptu, pronašao Osetkovskog ispod koša, ali vrijeme je isteklo za Partizan.
3' Hapoel vodi
6:5 za Hapoel. Partizan je poveo 5:0, ali je onda Hapoel uspio da smanji zaostatak i preokrene. Dobra stvar je ta da je Pejn pogodio trojku na startu meča, a za igrača njegovog profila to je vrlo važno.
Evo kako će izgledati parket Partizana u Minhenu
Vraća se Vanja Marinković
Partizan ponovo može da računa na kapitena Vanju Marinkovića koji se oporavio od virusa i biće spreman da pomogne ekipi u Minhenu.
Penjaroja: Važno je za tim da pobijedi
"Osjećaj je dobar, imali smo vremena da uživamo, ali sada smo spremni da se pripremimo za narednu tešku utakmicu protiv trenutno najvažnijeg tima u Evroligi. Važno je za tim da pobijedi, da pobijedi u gostima i važno je da igramo konstantnije nego u prethodnim utakmicama", rekao je Penjaroja pred meč protiv Hapoela, sigurno najtežeg rivala u Evroligi.Izvor: Partizan
Dobro došli!
Partizan je domaćin u Minhenu, u gradu u kojem je prije tri dana igrao protiv Bajerna i pobedio. Crno-beijli će u 20.30 dočekati lidera Evrolige, ekipu Hapoela. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.