IMDb je izbacio top 10 klasičnih komedija i sve ih dodajemo na vikend bindž listu: Odmorite mozak uz ove hit naslove

Ukoliko ste u potrazi za komedijama koje će vas opustiti i dobro nasmijati, sigurni smo da će vam se dopasti neki od narednih naslova.

Nema sumnje da je triler kao žanr jedan od najpopularnijih. No, kada se umorimo od "mozganja", jurnjave i napetosti, ali i svakodvnevnih problema, činjenica je da nam treba nešto što će nas opustiti i nasmijati, a gdje ćete bolje od komedija?

Tako je jedna od najpopularnijih lista na IMDb-u "Top 10 klasičnih komedija", i kako kažu, idealan sadržaj za bindž je onaj koji je kratak, zabavan i kvalitetan, a u nastavku pogledajte predloge komedija koje su idealne za dane vikenda:

1. Annie Hall (1977)

Alvi Singer, njujorški komičar, pokušava da shvati zašto je propala njegova veza sa ekscentričnom Eni Hol. Kroz niz sjećanja vraća se na njihov prvi susret, zaljubljivanje i sve sitne probleme koji su vremenom rasli. Njih dvoje pokušavaju da održe vezu uprkos razlikama u karakteru i očekivanjima. Film na duhovit način pokazuje kako ljubav često ne ide onako kako planiramo.

2. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Američki general Džek Riper bez dozvole naređuje nuklearni napad na Sovjetski Savez. Dok bombarderi već lete ka metama, predsjednik i vojni vrh pokušavaju da spriječe katastrofu. Problem je što postoji automatski sovjetski sistem koji bi mogao da uništi čitav svijet. U haosu se pojavljuje i ekscentrični naučnik doktor Strejndžlav sa bizarnim idejama o budućnosti čovječanstva.

3. The Princess Bride (1987)

Mladi Vestli kreće u avanturu da spase svoju voljenu Baterkap, koju je oteo zli princ Hamperdink. Na putu mora da se bori sa mačevaocima, džinovima i raznim opasnim protivnicima. Usput stiče i neobične saveznike. Film prati njihovu potragu kroz niz duhovitih i uzbudljivih situacija. Sve je ispričano kao bajka koju deda čita svom unuku.

4. The Grand Budapest Hotel (2014)

Hotelski konsijerž Gustav H. postaje nasljednik vrijedne slike nakon smrti bogate gošće hotela. Međutim, njena porodica želi da dođe do slike po svaku cijenu. Gustav i njegov mladi pomoćnik Zero beže, jure ih policija i plaćene ubice, a sve se pretvara u veliku avanturu. Usput pokušavaju da dokažu i Gustavovu nevinost.

5. Groundhog Day (1993)

TV meteorolog Fil Konors dolazi u mali grad da izvještava o Danu mrmota. Sljedećeg jutra shvata da se probudio u istom danu i to se stalno ponavlja. Pošto niko drugi ne primjećuje šta se događa, Fil počinje da koristi situaciju za razne ludosti. Vremenom pokušava da promeni sebe i osvoji producentkinju Ritu. Tek tada počinje da pronalazi izlaz iz začaranog kruga.

6. The Truman Show (The Truman Show)

Truman Berbenk živi miran život u malom primorskom gradu. Ono što ne zna jeste da je cijeli njegov život zapravo televizijski šou koji se emituje uživo. Grad je ogromna scenografija, a svi ljudi oko njega su glumci. Kada počne da primjećuje čudne greške u "stvarnosti", Truman odlučuje da otkrije šta se zaista dešava.

7. Singin' in the Rain (1952)

Holivud prelazi sa nemih na zvučne filmove, što mnogim glumcima pravi probleme. Zvezda Don Lokvud mora da snimi svoj prvi zvučni film sa partnerkom Linom Lamont. Problem je što ona ima katastrofalan glas. Zato odlučuju da talentovana pjevačica Keti Seldon tajno sinhronizuje Linine replike. Iz toga nastaje niz komičnih i muzičkih scena.

8. Snatch (2000)

Kada ogromni ukradeni dijamant počne da kruži londonskim podzemljem, pola kriminalnog svijeta kreće u potragu za njim. U priču upadaju nespretni sitni kriminalci, mafijaši, promoter boksa i potpuno nepredvidivi bokser Miki. Planovi stalno propadaju, ljudi se varaju i sve postaje sve luđe. Film je brz, pun duhovitih dijaloga i neobičnih likova. Kombinacija kriminala i britanskog crnog humora čini ga jednom od najzabavnijih komedija tog tipa.

9. The Graduate (1967)

Benžamin Bredok je zbunjeni mladić koji posle fakulteta nema ideju šta da radi sa životom. Dok svi oko njega imaju planove za njegovu budućnost, on upada u prilično apsurdnu aferu sa zavodljivom gospođom Robinson. Sve postaje još komplikovanije i smješnije kada se zaljubi u njenu ćerku Elejn. Od tajnih sastanaka po hotelima do urnebesnih pokušaja da sakrije istinu, Benžamin upada iz jedne neprijatne situacije u drugu. Film je pun duhovitih, pomalo sarkastičnih scena o zbunjenosti, mladosti i ludilu ljubavnih komplikacija.

10. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Četvorica prijatelja pokušavaju brzo da zarade novac na partiji pokera, ali ih "preveslava" opasni gangster. Ostaju dužni ogromnu sumu i imaju samo nedjelju dana da je vrate. Zato smišljaju plan da opljačkaju komšije kriminalce, ali ubrzo shvataju da su se upleli u mnogo veću zbrku nego što su mislili. U igru ulaze razni lopovi, dileri i potpuno bizarni likovi. Sve se pretvara u haotičan niz nesporazuma, crnog humora i urnebesnih situacija.