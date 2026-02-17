Novi nastavak Predatora oduševio kritičare: Predviđali mu debakl, a priča prikovala gledaoce za ekran

Od ove sedmice film je dostupan i na striming platformi Disney+, gdje je trenutno najgledaniji filmski naslov.

Izvor: Youtube/Printscreen/ 20th Century Studios

Dok su se posljednjih godina brojne velike franšize borile za opstanak, Predator, jedan od najdugovečnijih naučnofantastičnih serijala, doživio je iznenađujući i snažan povratak.

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja oživljavanja, prekretnica se dogodila 2022. godine filmom Prey, koji je oduševio i publiku i kritiku. Najnoviji nastavak, "Predator: Badlands" iz 2025. godine, posle solidnog bioskopskog uspjeha sada bilježi i veliki trijumf na digitalnim platformama.

Uspješno oživljavanje franšize Predator

Reditelj Den Trahtenber udahnuo je novi život franšizi kroz filmove Prey, "Predator: Killer of Killers" i konačno "Predator: Badlands". Upravo je posljednji naslov prošle godine u svetskim bioskopima zaradio oko 185 miliona dolara, uz budžet koji se procjenjuje na više od 100 miliona dolara, što ga svrstava među komercijalno uspješnije nastavke serijala.

Film je, kao i prethodni Trahtenberovi projekti, dobio pohvale kritičara, što potvrđuje i visoka ocjena od 86% na sajtu Rotten Tomatoes. U konsenzusu kritike navodi se:

"Reditelj Den Trahtenber nastavlja da vodi franšizu Predator u uzbudljivom novom pravcu u filmu Badlands, napetoj avanturi koja jednog od najpoznatijih filmskih negativaca pretvara u junaka za kojeg vrijedi navijati."

Ovakve ocjene dodatno su učvrstile reputaciju serijala kao jednog od rijetkih koji su uspjeli da se uspešno reinventuju u savremenoj filmskoj industriji.

Novi trijumf na digitalnim platformama i Disney+

Izgleda da je upravo izvanredna ocjena publike od čak 96% na Rotten Tomatoesu dodatno pogurala film ka novom talasu popularnosti. Prema podacima FlixPatrola, Predator: Badlands proveo je više od mjesec dana na listama najgledanijih naslova na servisima za kupovinu i iznajmljivanje filmova poput Amazona, iTunes-a i Vudua.

Predator: Badlands | Official Trailer Izvor: YouTube

Od ove sedmice film je dostupan i na striming platformi Disney+, gdje je trenutno najgledaniji filmski naslov. Ovaj uspjeh potvrđuje da je franšiza Predator ponovo među najtraženijim naslovima u svijetu naučne fantastike.

U filmu, koji donosi neočekivani obrt jer je priča ispričana iz perspektive vanzemaljskog lika, glavne uloge tumače Dimitrijus Šuster-Koloamatangi i El Fening. Fening je u međuvremenu nominovana za Oskara za sporednu ulogu u filmu Sentimentalna vrijednost, čime je dodatno skrenula pažnju na ovaj projekat.

Budućnost franšize Predator

Kako prenosi Kolajder, uspjeh dolazi u trenutku kada se franšiza nalazi na svojevrsnoj prekretnici. Nedavno je objavljeno da je reditelj Den Trahtenber potpisao ugovor sa studijom Paramaunt, čime su mu otvorene nove rediteljske mogućnosti.

Ipak, Trahtenber je istakao da to ne znači i kraj njegove povezanosti sa franšizom Predator. Podsjetimo, reditelj je ranije sarađivao sa Paramauntom na filmu 10 Cloverfield Lane, a naglasio je da u tom studiju u budućnosti želi da realizuje originalne filmske projekte.

S obzirom na uspjeh filma "Predator: Badlands" u bioskopima, na digitalnim platformama i na Disney+, jasno je da je serijal uspješno započeo novu eru – i da publika širom sveta ponovo sa velikim interesovanjem prati svaki sljedeći korak ove kultne franšize.