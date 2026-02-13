Na današnji dan izašao je jedan od najboljih filmova svih vremena: Ljudi mu se iznova vraćaju i oduševljeni su

Pored odličnih kritika, film je ostvario i značajan komercijalni uspjeh za studio 20th Century Fox, sa budžetom od 11 miliona dolara, zaradio je 64,1 milion dolara širom svijeta.

Dana 13. marta 1992. godine u bioskope je stigla pravna komedija Moj rođak Vini (My Cousin Vinny), film koji je kroz humorističnu, ali iznenađujuće preciznu pravnu priču osvojio i publiku i kritičare. Režiju potpisuje Džonatan Lin, a glavne uloge tumače Džo Peši, Marisa Tomej, Ralf Mačio, Mičel Vitfild i Fred Gvin.

Ovaj film vremenom je postao nezaobilazan primjer pravnog žanra u Holivudu i jedan je od rijetkih naslova koji su, uprkos komičnom tonu, dobili pohvale zbog autentičnog prikaza američkog pravosudnog sistema.

O čemu govori film My Cousin Vinny?

Radnja prati dvojicu studenata, Bila Gambinija (Ralf Mačio) i Stena Rotenštajna (Mičel Vitfild), koji putuju kroz Alabamu kada ih lokalna policija hapsi pod optužbom za ubistvo trgovca iz malog grada, iako nisu krivi za zločin.

My Cousin Vinny | #TBT Trailer | 20th Century FOX Izvor: YouTube

U panici, Bil poziva svog rođaka Vinija (Džo Peši), koji je tek nedavno postao advokat, uprkos tome što nema gotovo nikakvo iskustvo i jedva je položio pravosudni ispit. Vinny zajedno sa svojom vjerenicom Monom Lizom Vito (Marisa Tomej) dolazi u Alabamu kako bi odbranio mladiće, a njihov boravak u konzervativnom južnjačkom gradu donosi niz urnebesnih i nezaboravnih situacija.

Džo Peši i Marisa Tomej briljiraju u kultnim ulogama

Iako je čitava glumačka ekipa dobila pohvale za svoje izvedbe, najviše su se izdvojili Džo Peši i Marisa Tomej.

Peši je pokazao izuzetan komičarski talenat kroz lik nespretnog, ali snalažljivog advokata Vinija, koji se u sudnici suočava sa sopstvenim neiskustvom i nerazumijevanjem pravnih procedura. Njegovi duhoviti sukobi sa sudijom Čemberlejnom Halerom (Fred Gvin), kao i improvizovane pravne strategije, učinili su Vinija jednim od najomiljenijih filmskih likova devedesetih.

Najveće iznenađenje dogodilo se na dodjeli Oskara 1993. godine, kada je Marisa Tomej osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu. Uloga Mone Lize Vito, oštroumne i pronicljive vjerenice koja svojim znanjem o automobilima donosi ključni dokaz u suđenju, donijela joj je najprestižnije filmsko priznanje. Njen prepoznatljivi bruklinski naglasak, snažan stav i besprijekoran komični tajming izdvojili su je u konkurenciji renomiranih glumica poput Vanese Redgrejv i Mirande Ričardson.

Autentičan prikaz američkog pravosuđa

Moj rođak Vini često se navodi kao jedan od najpreciznijih pravnih filmova u istoriji Holivuda, ali ujedno i kao jedan od najboljih filmova ikada. Brojni advokati i sudije pohvalili su ga zbog tačnog prikaza suđenja, proceduralnih pravila i dinamike u sudnici. Film se čak koristi i kao primjer u pojedinim pravnim udžbenicima jer predstavlja odličan uvod u sudske procese.

My Cousin Vinny (5/5) Movie CLIP - Automotive Expert (1992) HD Izvor: YouTube

Pored odličnih kritika, film je ostvario i značajan komercijalni uspjeh za studio 20th Century Fox. Sa budžetom od 11 miliona dolara, zaradio je 64,1 milion dolara širom svijeta.

Na sajtu Rotten Tomatoes ima 85% pozitivnih ocjena kritičara i 87% pozitivnih reakcija publike, što potvrđuje njegov dugogodišnji kultni status.

Moj rođak Vini (My Cousin Vinny) i danas važi za jednu od najboljih pravnih komedija svih vremena – film koji uspješno kombinuje humor, napetost i realističan prikaz sudnice, ostavljajući snažan trag u istoriji kinematografije.