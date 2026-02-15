Snima se film "Sretenje": Reditelj otkrio detalje, Karađorđa glumi Nenad Jezdić

Reditelj Predrag Gaga Antonijević snimaće film "Sretenje", a ulogu Karađorđa povjerio je proslavljenom srpskom glumcu Nenadu Jezdiću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predrag Gaga Antonijević priprema novi istorijski spektakl pod nazivom "Sretenje", koji neće biti samo hronika ustanaka, već duboka psihološka priča o odnosu dvojice ključnih ljudi srpske istorije, Karađorđa i Miloša Obrenovića.

Antonijević je otkrio da će Karađorđa glumiti Nenad Jezdić, a Miloša Obrenovića igraće Vuk Jovanović.

- Glavna ideja mi je bila da njih dvojicu na neki način približim i pomirim. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nisu učestvovali u tom procesu. To je zapravo priča "dva u jednom" o našem opstanku - rekao je Antonijević za Informer i dodao da film neće imati klasičnu strukturu.

- Opredijelio sam se za naraciju koja će kroz određene scene i situacije prikazati kako se ta dva lika suočavaju i ogledaju jedan u drugom. Taj pristup mi je bio najzanimljiviji dok sam pisao scenario. Ulogu Karađorđa tumačiće Nenad Jezdić, dok će se u roli Miloša Obrenovića naći Vuk Jovanović, publici poznat iz filma "Zaspanka za vojnike" - otkriva Antonijević.

Poredeći ovaj projekat sa kultnim televizijskim ostvarenjem Đorđa Kadijevića "Karađorđeva smrt", Gaga napominje da će "Sretenje" donijeti značajne promjene u karakterizaciji.

- Imali smo nekada sjajan film gdje je Aleksandar Berček bravurozno odigrao Miloša Obrenovića, a Marko Nikolić Karađorđa. Međutim, tamo je Karađorđe bio mnogo manje prisutan, lik nije bio razvijen u potpunosti jer je fokus bio na Milošu. Ovog puta ćemo imati možda čak i više Karađorđa, koji će se po prvi put kao kompletan filmski karakter predstaviti publici - kaže reditelj.

Radnja filma biće smještena u jedan od najburnijih perioda srpske istorije. Prema riječima autora, priča prati događaje od same pripreme Prvog srpskog ustanka, pa sve do tragičnog ubistva Karađorđa. Film će biti produkcijski zahtijevan, sa scenama koje se odvijaju i van granica Srbije.

Iako istorijski filmovi često obiluju scenama bitaka, Antonijević naglašava da one neće zasjeniti suštinu priče.

- Imaćemo naravno i scene borbi, Boj na Mišaru i druge bitne bitke, ali akcenat neće biti na akciji radi akcije. One nisu primarni razlog pravljenja filma, već okvir za prikazivanje odnosa između Miloša i Karađorđa - objašnjava Gaga.

Uz njih dvojicu, u filmu će se pojaviti i brojne druge istorijske ličnosti, srpske vojvode, ali i njihove supruge, čime će se dobiti šira slika tadašnjeg društva.

Film "Sretenje" iza kojeg stoje Predrag Gaga Antonijević i producent Maksa Ćatović ulazi u fazu realizacije već ovog proljeća.

- Snimanje bi trebalo da počne 5. maja. Naš plan i nada je da premijera bude sljedeće godine, simbolično, baš na Sretenje - kaže Antonijević.

(Informer, MONDO)