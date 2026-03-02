logo
Ovo su svi dobitnici SAG nagrada: Džordan u šoku jer je pobijedio dečka Kajli Džener, a ovaj film počistio konkurenciju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Sinoć je održana još jedna dodela SAG nagrada (Screen Actors Guild Awards).

Dobitnici SAG nagrada 2026 Izvor: printscreen/youtube/netflix

Sinoć je u Los Anđelesu održana još jedna dodela SAG nagrada, a ovo prestižno priznanje dodeljuje se inače još od 1994. godine. Iza svega stoji američki sindikat "Udruženje filmskih i televizijskih glumaca", SAG-AFTRA, koji daje priznanja za najbolja glumačka ostvarenja u filmu i televiziji.

Domaćica ceremonije bila je glumica Kristen Bel, a događaj je emitovan uživo širom sveta putem platforme Netfliks.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Pobjednik večeri bio je film "Sinners", što je mnoge iznenadilo, s obzirom da je reč o natprirodnom hororu, dok je u televizijskim kategorijama dominirala serija "The Studio. 

Inače, veliki šok je uslijedio i kada je, umesto Timotija Šalamea, inače dečka Kajli Džener, prozvan Majkl B. Džordan, a ovo je već druga dodjela nagrada na kojoj je Šalame "izvisio".

Ovo su dobitnici u svim kategorijama:

  • Najbolji glavna muška uloga u filmu: Majkl B. Džordan - Sinners
  • Najbolja glavna ženska uloga u filmu: Džesi Bakli - Hamnet
  • Najbolja sporedna muška uloga u filmu: Šon Pen - One Battle After Another
  • Najbolja sporedna ženska uloga u filmu: Ejmi Madigan - Weapons
  • Najbolja glumačka postavka, film: Sinners
  • Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl - The Pitt
  • Najbolja glumica u dramskoj seriji: Keri Rasel - The Diplomat
  • Najbolji glumac u humorističkoj seriji: Set Rogen - The Studio
  • Najbolja glumica u humorističkoj seriji: Ketrin O' Hara - The Studio
  • Najboilja glumačka postavka dramska serija: The Pitt
  • Najbolji glumac u limitiranoj seriji/TV filmu: Oven Kuper - Adolescence
  • Najbolja glumica u limitiranoj seriji/TV filmu: Mišel Vilijams - Dying for Sex
  • Najbolja glumačka postavka/humoristička serija: The Studio
  • Kaskaderski ansambl u seriji: The Last of Us
  • Kaskaderski ansambl u filmu: Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Ketrin O'Hara je posthumno osvojila dvije prestižne nagrade za ulogu u seriji The Studio: u kategoriji najbolje glumice u humorističkoj seriji - osvojila je nagradu za ulogu Peti Li, čime je postala prva žena u istoriji kojoj je ovo priznanje dodijeljeno posthumno, i najbolje glumačke postave u humorističkoj seriji.

Nagradu je u njeno ime primio kolega i kreator pomenute serije Set Rogen koji je održao emotivan govor, ispraćen ovacijama publike. Podsjetimo Ketrin O'Hara je preminula 30. januara, u 71. godini.

(MONDO)

