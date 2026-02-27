10 filmova koji stižu u martu i za koje trčimo po kartu za bioskop: Od Peaky Blinders-a do drame kontroverzne autorke

Spremite se za filmski maraton u martu, jer nam dolaze fantastična ostvarenja koja definitivno zaslužuju da se nađu na vašoj listi!

Izvor: printscreen/youtube/Digital Spy/Netflix/Warner Bros./ Amazon MGM Studios

Mjesec pred nama donosi dugoočekivane favorite kao što je "Peaky Blinders: The Immortal Man", ali i filmove koji su osvojili brojne nagrade i priznanja.

Mi smo izdvojili 10 o kojima ne prestaje da se priča na mrežama, a na listi ima za svakog po nešto! Od dokumentaraca za ljubitelje fudbala i mode do napetih trilera, drama i animiranih komedija.

1. Peaky Blinders: The Immortal Man

Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Nastavak legendarne britanske kriminalne sage! Tomi Šelbi se nakon višegodišnjeg povlačenja vraća u Birmingem usred Drugog svetskog rata kad njegov sin i porodica zapadnu u ozbiljne probleme. Radnja je mračna, dramatična i puna napetosti — prava poslastica za fanove originalne serije.

2. Hoppers

Hoppers Izvor: YouTube

"Hoppers", 30. animirani film Pixar Studios-a inspirisan je omiljenim crtanim klasikom u kom životinje pričaju, ali ga "obrće" na potpuno drugu stranu.

Glavna junakinja Mejbel završi u telu robotskog dabra i tako počinje da komunicira sa svim životinjama. Ubrzo otkriva da su životinje ogorčene zbog ljudskog zlostavljanja i možda planiraju pobunu. Film je istovremeno smešan, dirljiv ali i zastrašujuć na momente.

3. The Good Boy

The Good Boy trejler Izvor: YouTube

U ovoj mračnoj komediji‑trileru, Stiven Grejam i Andrea Rajsborou igraju par koji ima neuobičajen pristup "vaspitanju" tinejdžera. Kada otkriju njegove haotične objave na društvenim mrežama prepune divljeg provoda, 19-godišnjaka odluče da otmu i zaključaju u podrumu svog predgrađa, bez da ga puste dok ga ne pretvore u "dobrog dečka".

Film je prilično u stilu kultnog ostvarenja "Paklena pomorandža", a u scenama se prepliću humor i teška neizvjesnost.

4. The Bride!

The Bride! Izvor: YouTube

Džesi Bakli gra ženu koja je ubijena u Čikagu 1930-ih, a koja je potom oživljena od strane "patchwork" čudovišta. Film prati njih dvoje kao naoružane ljubavnike u bekstvu, sa dozom humora, akcije i dinamičnih obrta. Nije tipičan horor koliko krimić sa elementima komedije.

5. Saipan

Saipan Izvor: YouTube

Ova komedija‑drama vraća nas u pripreme za FIFA Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Koreji, i prati istinitu priču o sukobu koji nije bio na terenu, već između igrača i trenera. Kapiten irske reprezentacije, Roj Keane, šokiran je katastrofalnim uslovima na ostrvu Saipan – teren je uništen, a lopti nema ni na vidiku. Situaciju dodatno komplikuje opušteni pristup trenera, Mika Mekartija.

Iako je fudbal okosnica priče, film je mnogo više o ljudima, sukobima i humoru koji proizilazi iz apsurda života, a ne samo igre. Odlične glumačke izvedbe i britko duhovit scenario čine ga zabavnim i za one koji nisu fanovi sporta.

6. Reminders of Him

Reminders of Him | Official Trailer Izvor: YouTube

Nakon popularnog romana i filma koji je izazvao niz kontroverzi - "It Ends With Us", stiže nova ekranizacija dijela kontroverzne autorke Kolin Huver "Reminders of Him". U ovoj emotivnoj drami, Maika Monro tumači ženu koja je završila u zatvoru nakon saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njen dečko. Po izlasku na slobodu vraća se u rodni grad rješena da ponovo izgradi život i, što je najvažnije, da uspostavi odnos sa ćerkom koju godinama nije viđala.

Dok se bori sa osudom okoline i sopstvenom krivicom, u njen život ulazi harizmatični barmen, koji joj pruža šansu za novi početak. Film ostaje vjeran romanu Kolin Huver i donosi priču o kajanju, drugoj šansi i ljubavi koja pokušava da izleči prošlost.

7. Marc by Sofia

MARC BY SOFIA | Official Trailer Izvor: YouTube

Ovo je intimni dokumentarac o modnom dizajneru Marku Džejskobsu iz ugla njegove dugogodišnje prijateljice, rediteljke Sofije Kopole. Njih dvoje sarađuju još od čuvene "grunge" revije iz devedesetih, a film prati pripreme za lansiranje Džejkobsove proleće/leto 2024 kolekcije, ali se stalno vraća u prošlost, mješajući uspomene, inspiracije i ključne trenutke karijere.

Ovo nije klasičan modni dokumentarac sa nizom intervjua, već više vizuelni kolaž.

8. Ready or Not 2: Here I Come

Ready or not 2: Here i Come Izvor: YouTube

Nastavak horor-komedije u kojoj je protagonistkinja Grejs preživjela ludilo prvog filma i sada mora da se suoči s još luđim i krvavijim igrama preživljavanja — sa dozom crnog humora, neizvesnosti i adrenalina. Ako volite miks strave i smeha, u drugom delu čekaju vas urnebesne scene, ali i neočekivani obrti.

9. Project Hail Mary

Project Hail Mary - Official Trailer Izvor: YouTube

U centru priče je Rajland Grejs, biolog koji sasvim neočekivano postaje jedina nada čovječanstva, kada misteriozni mikroorganizmi počnu da "gase" Sunce i prete opstanku Zemlje.

Bez pravih astronauta na raspolaganju, on biva poslat na solo misiju duboko u svemir da otkrije šta se dešava. Usamljenost, naučne zavrzlame i borba za opstanak dobijaju neočekivan obrt kada naiđe na – prijateljski nastrojenog vanzemaljca.

Film kombinuje ozbiljnu nauku, humor i emociju, uz spektakularne scene bestežinskog stanja i susreta dvije potpuno različite civilizacije.

10. Alpha

Mračna izazovna drama koja je predstavljena na Kanskom festivalu prati 13-godišnju Alfu koja je šokirala majku, inače medicinsku sestru, kada na žurci uradi amatersku tetovažu. U svetu u kojem se širi misteriozni virus koji zaražene pretvara u kamen, majka strahuje da bi njena ćerka, ali i problematični, brat zavisnik mogli da budu sljedeće žrtve. Film nije klasičan horor niti čista drama — više je uznemirujuća, telesna i emotivno intenzivna studija straha, porodice i raspada društva.