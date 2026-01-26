"Rekli su mi u familiji da bolje da ne gledam": Saša Obradović pomenuo jutjubere i mreže, pa povisio ton

Trener Crvene zvezde emotivno govorio poslije pojbede protiv Beča u ABA ligi.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović podigao je ton poslije pobjede protiv Beča u ABA ligi, komentarišući kritike na račun krize njegovog tima, iz koje je izašla u toku januara.

"Velika je istorija svega, kada bih počeo o povređenima, o uigravanju, o pozicijama, davanju uloga... To je sve veliki proces. Ljudi, bre, ne razumijem uopšte da ljudi ne razumiju da za sve postoji određeni kontinuitet i određeni proces. Gore-dole, Evroliga je najbolje i najjače takmičenje i sigurno da ti daje ne samo nama, već i kroz druge protivnike. Šta pričati kada je Hapoel izgubio od Partizana i koliko je već bilo iznenađenja? Dakle, ona postoje."

"Ljudi, bre, od mog dolaska, koliko smo imali povrijeđenih, odlazaka, dolazaka, to treba neko da uklopi, da se zna ko šta radi. Druga stvar, pričao sam o razumijevanju nekih stvari koje se isto uče. Faulovi, onako, ovako... To su sve stvari koje se vremenom sigurno dobro savladaju."

Kazao je Obradović da ga komentari i kritike ne mogu izbaciti iz takta.

"Rekao sam nekoliko puta već, da niko i ništa ne može da me poremeti. To što ljudi pričaju ne slušam, niti me briga. Ne vodim računa o tome, niti imam društvene mreže. Rekli su mi u familiji 'Bolje ne gledaj mreže.' I sad odjedanput je vjerovatno drugačija priča. Ni sada me ne zanimaju priče da je bilo odlično, ovako, onako. Ako bih se bavio time, izgubio bih fokus na svoj tim i na ono što radim. Imam super momenat, ali bitno je da ni u onoj situaciji nisam izgubio kontakt sa ekipom i da je ta povezanost postojala i u momentima koji nisu izgledali najbolje."

Rekao je da ne želi da se upušta u rasprave sa "jutjuberima".

"Trebalo bi mi tri minute da u razgovoru sa jutjuberom napravim od čovjeka lakrdiju. Da tri minuta neko priča sa mnom, ali što to da radim? Sa kim bi trebalo da diskutujem? Čekaj bre, nismo uopšte nivo da možemo da pričamo. Samo me igrači i utakmice zanimaju."

Koliko je lakše igrati sada kada se oporavljeni igrači vraćaju, počev od Džoela Bolomboja, preko Tajsona Kartera, pa do Hasijela Rivera.

"Ma, bre, sve je teško, bez obzira na to što Džoel zna sistem. Potrebno je da sada uđe u igračku formu, sve je to proces i mikro-traume na hemiju. Svaki put kada neko uđe u rotaciju, sigurno poremeti dio igre. Ponavljam, igramo najbolje takmičenje, Evroligu, u kojoj jedan loš period može da ti odredi rezultat. Bilo je turbulentno, od stabilne situacije došli smo do sumnje u to šta je dobro za ekipu, a to rješavaš treningom koji nemaš. Dobra priča nije dovoljna."

Kada će Karter i Rivero biti u timu za Kup?

"Ne mogu, stvarno, nije realno da se odgovori. Pratimo situaciju i sigurno je da će vrlo brzo biti tu. Postoji i drugo veliko pitanje, ko će da bude za Kup Koraća, jer treba razmišljati o domaćim igračima. Moramo da razmišljamo i o treningu za te igrače. Radošić i Plavšić nisu ni trenirali, neko i o tome treba da razmišlja."