"Koga čuvaš? Nevjerovatno, ko nas ubija": Obradović vikao na Miljenovića usred utakmice

Saša Obradović bio je nezadovoljan odbranom Stefana Miljenovića na utakmici protiv Beča i povisio je ton na njega tokom meča.

Crvena zvezda uspjela je da odradi posao i da pobijedi Beč u ABA ligi (108:99). U "Pioniru" je ekipa Saše Obradovića došla do trijumfa, a šef struke crveno-bijelih nije bio potpuno zadovoljan određenim detaljima. Jedan takav dogodio se u završnici druge četvrtine kada je tražio od Stefana Miljenovića da igra mnogo bolje u odbrani.

"Koga čuvaš Stefane, koga čuvaš? Ti si unutra zbog njega. Kako on primi loptu kada nema nikog? Je**te čovječe, nevjerovatno ko nas ubija. Nevjerovatno", vikao je Saša.

Njegove riječi jasno i glasno su se čule u hali, a Sulejman Baum junior je bio polovičan sa penala. Upravo je američki bek napravio najviše problema srpskom timu pošto je bio najefikasniji u svom timu - 21 (1/3 za dva, 4/6 za tri, 7/11 sa penala), uz 5 skokova, 6 asistencija, jednu ukradenu i dve izgubljene lopte za indeks korisnosti 26.

Kada je u pitanju ekipa Zvezde, istakao se Džordan Nvora (23, 8/12 za dva, 1/4 za tri, 4/5 sa penala), pratio ga je Ognjen Dobrić sa 16, dok je Miljenović uz 11 poena imao 4 skoka i 3 asistencije. U narednom kolu Zvezda dočekuje Dubai u Evroligi (30. januar u 20h) i taj meč trebalo bi da se igra u Areni.