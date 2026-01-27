"Čini mi se da Zvezda ima neograničen budžet": Legendarnom srpskom košarkašu to se ne sviđa

Nekadašnji košarkaš Igor Rakočević kaže da Crvena zvezda ima neograničen budžet i da u klubu nema odgovornosti nakon promašaja.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda je pred tekuću sezonu napravila velike promjene u igračkom kadru - klub je napustilo nekoliko domaćih igrača koji su činili okosnicu u prethodnim sezonama, a na njihovo mjesto stigli su stranci. Među navijačima Zvezde ima i onih kojima se ne sviđa takva klupska politika, a nekadašnji košarkaš Igor Rakočević ističe da se na ovaj način šalje loša poruka srpskim košarkašima.

Svojevremeno jedan od najboljih poentera u evropskoj košarci iznenađen je dešavanjima u Crvenoj zvezdi, jer mu se ove sezone čini da klub ima neograničen budžet i da niko ne odgovara za promašaje u selekciji. Ujedno, on ističe da takav model poslovanja ne može da privuče srpske igrače koji igraju u inostranim ekipama.

"Ako uzmemo recimo Crvenu zvezdu gdje, Crvena zvezda ima budžet od 30 ili više miliona evra, mada se meni čini da je budžet neograničen. Koliko igrača imaju na rosteru, 18, 20? Potpišemo jednog, ne valja... mislim, drugi, treći, peti, znaš, tu fali i malo odgovornosti", rekao je Igor Rakočević u podkastu "Luka i Kuzma".

''Deluje mi da je budžet Zvezde neograničen a niko ne snosi odgovornost.''



Bivši kapiten crveno-belih nije zadovoljan određenim stvarima u Zvezdi.#kkczpic.twitter.com/gn1x91IV2h — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal)January 26, 2026

"Potpiše se igrač koji se plati 2,5 ili 3 miliona evra, Grejem. On niti igra, niti se skida. Ne znam da li tu postoji uopšte neka odgovornost i da li se uopšte razmišlja o našoj košarci, ali prevashodno, kakvu poruku klub želi da pošalje? Da li uopšte želi da pošalje neku poruku našim igračima u inostranstvu, odnosno u Evropi?", rekao je Rakočević i dodao: "Da imamo 30 ili više miliona evra, a imamo luksuz da potpišemo igrača koji ne igra, koji se toliko plati, a nema mjesta za naše, domaće igrače".

Igor Rakočević je u tri mandata nosio dres Crvene zvezde, u kojoj je počeo i završio karijeru. Pored toga, igrao je za Budućnost iz Podgorice, Minesotu, Real Madrid, Baskoniju, Efes i Sijenu. Sa crveno-bijelima je osvojio jednu titulu i dva Kupa Radivoja Koraća, dok je sa reprezentacijom Jugoslavije bio šampion Evrope i svijeta.

Crveno-bijeli dres nosio je i otac Igora Rakočevića, Goran. On je između 1969. i 1979. godine bio košarkaš Zvezde, sa kojom je osvojio jednu šampionsku titulu, tri Kupa Jugoslavije i međunarodni trofej - Kup pobjednika kupova. Takođe, bio je zlatan na Mediteranskim igrama sa reprezentacijom Jugoslavije.