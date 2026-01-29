"Nisam se čuo sa Petruševim": Nikola Kalinić nasmijao sve replikom iz čuvenog filma

Lider Crvene zvezde bio je raspoložen pred važan meč sa Dubaijem u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde Nikola Kalinić i Ebuka Izundu iznijeli su očekivanja pred meč 25. kola Evrolige protiv Dubaija. Crveno-bijeli se poslije mjesec dana vraćaju u Beogradsku arenu i igraju protiv ekipe protiv koje nijednom nisu uspjeli da slave.

Kalinić se raduje povratku i nada se velikoj podršci navijača, a usput ističe šta može da bude presudno protiv rivala koji im za sada "ne leži".

"Naravno da se radujem tome, nadam se da su sklonili bazene. Svi su se uželjeli domaćih utakmica i igrači i navijači. Važno je da kontrolišemo igru jedan na jedan, zatim Bejkona i Petruševa, kao i njihovih šutera. U dobroj su formi, igraju odlično ove sezone, iako imaju nešto manje pobjeda, možda su i putovanja uticala na to i put od šest-sedam sati. Svakako se nadam pobjedi".

Košarkaši Zvezde su u dobrom ritmu, vezali su tri pobjede u Evroligi i žele da nastave u tom maniru. "Želimo da pobijedimo utakmicu. Vidjećemo kako će se odvijati utakmica. Sve zavisi od sudijskog kriterijuma i toga da li će to biti utakmica. Nekad budu mečevi na 90, nekad na 70 poena. Spremni smo svakako na sve scenarije, na to da igramo dužu i efikasniju utakmicu ili sporiju. Smatram da sve ide u dobrom smjeru. Posljednjih nekoliko utakmica neke stvari igramo dobro, a neke loše. Moramo da gledamo da ove pozitivne stvari zadržimo, a ove negativne poništimo. Svaka utakmica je za sebe, svi pobjeđuju i svi gube. Nema izraženih favorita i potrebno je ići iz nedjelje u nedjelju, iz utakmice u utakmicu".

Upitan je iskusni as da li se čuo sa nekadašnjim saigračem Filipom Petruševim. "Neki su se vjerovatno čuli, ja lično nisam, nemamo taj odnos. Vjerovatno ćemo da se ispričamo kada se vidimo, to je kao da li sam se čuo sa Šestićem", zaključio je Kalinić razgovor kultnom replikom iz filma Munje.

Nigerijac Ebuka Izundu prijeti da postane ključni "iks faktor" ove sezone i nada se da će konačno probiti led protiv nezgodnog rivala.

"Uzbuđen sam zbog toga što se vraćamo u Arenu. Nedostajalo mi je da igram tamo, kao i navijači. Očekujem i sada njihovu podršku. Imamo mnogo talentovanih momaka u našem timu. Igrali smo dobro u Dubaiju i poraženi smo u četvrtoj četvrtini. Skautirali smo ih i želimo da ih usporimo".

Centarska linija crveno-bijelih jača je za Džoela Bolomboja i sada Saša Obradović može da rotira veliki broj igrača. "Odličan je igrač. Nevjerovatno jak i pozitivan. Volim kada neko može da igra takvu košarku i radujem se što je sa nama. Nadam se da će uspjeti da pronađe svoju igru, samopouzdanje i biti konstantan", zaključio je Izundu.