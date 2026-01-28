Oni će odlučivati sudbinu Zvezde i Partizana: Tektonska promjena u Evroligi, evo ko preuzima najvažnije mjesto

Isplivala su imena dvojice najvećih favorita da preuzmu funkciju direktora Evrolige poslije smjene Paulijusa Motiejunasa, odlazećeg litvanskog čelnika.

Evroliga će definitivno dobiti novog izvršnog direktora u toku 2026. godine, potvrdio je specijalizovani portal "Basketnjuz". Mandat aktuelnog, odlazećeg direktora Paulijusa Motiejunasa mogao bi i formalno da bude okončan ovog petka, a kao najveći favoriti za njegovo mesto pominju se Španac Ćus Bueno (56) i Nijemac Mihael Ilgner (54).

U toku velike 2026. za to takmičenje, tokom koje traje projekat licenciranja za narednih 10 godina, Motiejunas će definitivno otići poslije tri godine, u kojima je Evroliga proširena na 20 timova, sa Dubaijem kao debitantom, Abu Dabijem kao domaćinom Fajnal-fora...

Upoznajte se sa kandidatima za mjesto na kojem je 22 godine bio Đordi Bertomeu, poslije njega je sezonu direktor bio Maršal Glikman, a sada će bliži kraj Motiejunasovom mandatu i pitanje je dana kada će biti ozvaničen.

Bueno je bivši košarkaš Barselone

Ćus Bueno je bivši košarkaš i operativac sa skoro 30 godina iskustva, prije svega u "košarkaškim operacijama". Rođen je u Barseloni, u istoimenom velikanu je učio košarku i postao seniorski igrač, od sezone 1988/89. Osam godina je bio profesionalni košarkaš i čitavu karijeru proveo je u Španiji.

Bio je funkcioner još tokom igračkih dana, kao generalni sekretar tamošnjeg udruženja košarkaša. Od 2006. godine bio je izvršni direktor Košarkaškog saveza Španije i učestvovao u organizaciji Eurobasketa 2007, kao i u dobijanju domaćinstva Mundobasketa 2014. Najznačajniju ulogu poslije toga je obavljao u NBA ligi, kao potpredsjednik "košarkaških poslovnih operacija" za Evropu, Srednji Istok i Afriku.

Buenova osnovna funkcija u NBA bila je da radi na proširenju lige, ali i na saradnji sa Evroligom. Od 2022. godine radio je u jednoj globalnoj kompaniji, a 2025. postao je direktor u britanskoj striming kompaniji "DAZN".

Ilgner bivši vaterpolista Njemačke

Njemački operativac Mihael Ilgner bivši je reprezentativac u vaterpolu i učesnik Olimpijskih igara u Atlanti. Godinu prije toga, sa svojim nacionalnim timom postao je bronzani na Evropskom prvenstvu.

Poslije karijere, ušao je u poslovni svijet i diplomirao teoriju mikroekonomije na univerzitetu u Karlsrueu, poslije čega je počeo da se bavi strateškim konsaltingom. Od 1999. radio je u američkoj kompaniji Buz Alen Hemilton, specijalizovanoj za "digitalne transformacije", a sada i za vještačku inteligenciju. Poslije toga, bio je izvršni direktor njemačke fondacije za pomoć sportistima "Stiftung Dojče Sporthilfe" i kao prvi čovjek firme proveo je u njoj skoro čitavu deceniju, od 2010. do 2019.

Početkom ove decenije, Ilgner je radio Dojče banci kao globalni čelnik odsjeka za ljudske resurse. Trenutno vodi kompaniju za konsalting i investicije koju je sam osnovao.

Zašto je njihov izbor bitan Zvezdi i Partizanu?

Neko od njih dvojice dobiće podršku i mandat za vođenje lige u kojoj su Crvena zvezda i Partizan trenutno pod trogodišnjim licencama, koje će važiti za ovu i za naredne dvije sezone. S tim vezi, imenovanje novog čelnika biće jako bitno za "vječite", dok ulažu napor da se dugoročno vežu za najjače takmičenje, kao i vlasnici dugogodišnji licenci, koji su i vlasnici lige.

Podsjetimo, odluku o novom izvršnom direktoru daće 13 akcionara Evrolige. To su timovi sa višegodišnjim ugovorom - Anadolu Efes, Baskonija, Barselona, Fenerbahče, Makabi, Olimpijakos, Olimpija Milano, Panatinaikos, Real Madrid, ASVEL, Bajern, Žalgiris i CSKA.