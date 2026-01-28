Raspad sistema u Monaku: Juče fajnal-for, danas kasne plate i sprema se štrajk

Veliki problemi u redovima Monaka, jednog od najmoćnijih evroligaša prethodnih godina.

Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošlogodišnji učesnik fajnal-fora Evrolige, ekipa Monaka, nalazi se u vrlo teškoj situaciji. Nedavno su se pojavile informacije da je bogati vlasnik Aleksej Fedorišev odlučio da proda Monako, dok sada stižu vrlo nepovoljne vesti koje govore da je već polako digao ruke od kluba.

Prema informacijama portala "Be Basket", Monako je u ozbiljnim finansijskim problemima i igračima kasne plate, kao i ostalim zaposlenima, zbog čega je ugrožena stabilnost ovog nekada ambicioznog projekta.

Dok se priča o odlasku Majka Džejmsa na kraju sezone, dio igrača nije primio punu platu još od novembra, dok decembarske zarade još nisu isplaćene. O tome kada će dobiti plate za januar, da i ne pričamo. Zato i unutar svlačionice vlada nezadovoljstvo, pa se čak pričalo i o mogućem štrajku pred utakmicu domaćeg prvenstva.

Inače, Monako je preko "alternativnih računa" uspio da isplati djelimični dio plata svojim najvećim zvijezdama prethodnih sedmica, ali četvrorica najplaćenijih i dalje čekaju veći dio zarade.

Prema nezvaničnim informacijama, problem se ne odnosi samo na plate zaposlenih i igrača, nego je tu i veliki broj neizmirenih faktura i postoje dugovanja prema agentima, kao i drugi operativni troškovi za prethodnu i tekuću sezonu, za šta bi Monako uskoro trebalo da dobije novu kaznu. Prethodno je Evroliga kaznila Monako sa 300 hiljada evra uz zabranu registracije novih igrača.

Inače, Monako ima budžet veći od 40 miliona evra i pitanje je kakva je budućnost pred ovim klubom, inače šestim na tabeli Evrolige sa skorom 15-9.