Odigran jedan meč Evrolige: Desilo se iznenađenje, otpisani dobili Real Madrid

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Jedna utakmica igrala se u Evroligi ovog utorka i vidjeli smo prilično iznenašenje. Već otpisani Pariz pokazao je da ne odustaje lako i savladao Real Madrid 98:92 na svom terenu.

Od samog starta vodila je ekipa Parizam. dobila je prve tri četvrtine, a u četvrtoj je uspio da se približi, ali ne dovoljno da ugrozi pobjedu Reala.

Nadir Hifi je predvodio Pariz sa 21 poenom, iskusni Amat Mbaje je imao 16, Džared Roden ‚15, dok je 12 dodao Džastin Robinson. Kod Reala Trej Lajls je ubacio 21 poen, Andres Feliz 18, a Mario Hezonja 16 uz 7 skokova i 3 asistencije.

Real Madrid je treći na tabeli sa 16 pobjeda i devet poraza, dok je Pariz sa osam pobjeda i 16 poraza sada poravnat sa Partizanom na tabeli.







