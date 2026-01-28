logo
Odigran jedan meč Evrolige: Desilo se iznenađenje, otpisani dobili Real Madrid

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Pariz koji je po mngoima odavno otpisan savladao je Real Madrid u Evroligi.

Evrolig aPariz pobijedio Real Madrid Izvor: Mohammed Badra/EPA

Jedna utakmica igrala se u Evroligi ovog utorka i vidjeli smo prilično iznenašenje. Već otpisani Pariz pokazao je da ne odustaje lako i savladao Real Madrid 98:92 na svom terenu.

Od samog starta vodila je ekipa Parizam. dobila je prve tri četvrtine, a u četvrtoj je uspio da se približi, ali ne dovoljno da ugrozi pobjedu Reala.

Nadir Hifi je predvodio Pariz sa 21 poenom, iskusni Amat Mbaje je imao 16, Džared Roden ‚15, dok je 12 dodao Džastin Robinson. Kod Reala Trej Lajls je ubacio 21 poen, Andres Feliz 18, a Mario Hezonja 16 uz 7 skokova i 3 asistencije.

Real Madrid je treći na tabeli sa 16 pobjeda i devet poraza, dok je Pariz sa osam pobjeda i 16 poraza sada poravnat sa Partizanom na tabeli.



Standings provided by Sofascore

Pogledajte

01:48
Izjava Saša Obradović
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

Tagovi

Evroliga KK Pariz KK Real Madrid

