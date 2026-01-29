logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nisam optimističan": Zvezda čeka ključne informacije pred duplo kolo Evrolige

"Nisam optimističan": Zvezda čeka ključne informacije pred duplo kolo Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaše Crvene zvezde poslije duela sa Dubaijem očekuje meč sa jednim od najboljih timova Evrolige.

Upitan nastup Elajdže Brajanta protiv Zvezde Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u 25. kolu Evrolige, dok ih naredne nedelje čeka duplo kolo i duel sa Hapoelom iz Tel Aviva, takođe u Beogradu. Izraelski tim je i dalje u vrhu tabele, ali u poslijednje vrjeme imaju određenih problema. Vasilije Micić nikako da pronađe kontinuitet, dok je jedan od najvažnijih igrača Elajdža Brajant već duži period van tima zbog povrede.

Neizvjesno je da li će se oporaviti do meča sa Zvezdom, koja mu je po pravila omiljena "mušterija". U prvom okršaju ove sezone bio najbolji pojedinac na terenu, dok je ranije u dresu Efesa imao impresivne partije protiv crveno-bijelih. Ipak, Dimitris Itudis nije optimističan kada je u pitanju povratak iskusnog beka.

Izvor: NIDAL SALJIC/EPA

"On je jedno od pitanja sa kojima se bavimo. Nakon posljednjeg treninga nisam optimista, ali još ništa nije sigurno. Utakmice Evrolige su nešto posebno i često važi pravilo da je manje više. Moramo da ostanemo ujedinjeni i da imamo takav pristup na utakmici da zavisimo jedni od drugih, kao i to da se međusobno podržavamo", rekao je Itudis i dodao:

"Analizirali smo drugo poluvrijeme (meča sa Partizanom), situacije u završnici napada. Proveli smo dosta vremena radeći na tim segmentima i detaljno smo sve pregledali", rekao je Grk pred sa minhenskim Bajernom.

Iskusni bek već neko vrijeme nije na raspolaganju Itudisu. Brajant nije igrao ni protiv Partizana zbog povrede abdomena, odradio je trening, pokušao je krajnjim naporima da vrati, ali je procijenjeno da je to veliki rizik u ovom momentu.

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Evroliga KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC