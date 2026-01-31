Crvena zvezda će za sedam dana odigrati četiri meča, a sve će početi od utakmice sa Megom u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde će u nedjelju igrati meč sa Megom u okviru ABA lige u podne. U vrijeme kada će većina Srbije vjerovatno još uvijek gledati finale Australijan opena tim Saše Obradovića će u hali "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu igratu duel regionalnog takmičenja.

Paklen raspored čeka Crveneu zvezdu koja će u nedjelju dana igrati protiv Mege, Hapoela, Makabija i Budućnosti u Podgorici, pa je težak zadatak pred Sašom Obradovićem.

"Pred nama je utakmica koja će se odigrati u za nas neobičajenom terminu, u podne, uz nikada manje vremena za oporavak i osvježenje nakon utakmice Evrolige. Očekuje nas mlada, ambiciozna ekipa koja ima svoje želje i svoj kvalitet. Mi sa druge strane, kao što uvijek apostrofiram želimo da gledamo sebe i našu igru. Želimo još jednu pobjedu u ovom dobrom ritmu u kome se nalazimo uz svo uvažavanje ekipe Mege", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Oglasio se i Stefan Miljenović

Do skora prvotimac Mege Stefan Miljenović uglavnom dobija nešto veću minutažu u ABA ligi i sada se očekuje da zaigra u ovom meču kao jedan od glavnih aduta.

"Očekuje nas utakmica sa mladom, dobrom ekipom koja ima svoje ambicije i svakako želju da nas iznenadi. Mi sa druge strane, imamo obavezu da nastavimo sa pobjedama jer smo u zaista u dobrom ritmu. Vremena nije bilo puno, odradili smo trening u subotu u vrijeme utakmice, i bićemo spremni za ovaj meč" rekao je mladi bek Zvezde.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Vidi opis Saša Obradović na nikad većim mukama: Pakleni raspored počinje u podne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Prvo će crveno-bijeli u nedjelju u podne igrati sa Megom. Potom ih već u utorak od 20 časova čeka meč sa Hapoelom, a onda u petak od 20 časova igraju as Makabijem. Tri dana kasnije će igrati protiv Budućnosti u Podgorici.