Održan žrijeb za Kupa Radivoja Koraća: Zvezda i Partizan se ne sastaju prije finala

Poznati su svi rivali u Kupu Radivoja Koraća.
Kup Radivoja Koraća na programu je od 18. do 21. februara, a sada su poznati svi rivali u ovom takmičenju u Nišu. Poznato je da kartu za Niš kupila i dva kluba koja nisu dio regionalnog takmičenja, a to su Zlatibor i OKK Beograd.
Parovi četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća:
- Zvezda - Borac
- Spartak - Zlatibor
- Partizan - FMP
- Mega - OKK Beograd
Crvena zvezda biće u grupi A, pa će samim tim Partizan biti u grupi B, na predstojećem takmičenju. Četvrtfinala su na programu 18. kada će mečeve odigrati Crvena zvezda i Borac, odnosno Spartak i Zlatibor, dok je 19. februara rezervisan za Partizan i FMP, odnosno Megu i OKK Beograd. Polufinalni mečevi su na programu u petak 20. februara, a za "Žućkovu ljevicu" boriće se dva najbolja tima 21. februara.
Satnica mečeva biće naknadno poznata.