Održan žrijeb za Kupa Radivoja Koraća: Zvezda i Partizan se ne sastaju prije finala

Poznati su svi rivali u Kupu Radivoja Koraća.

Izvor: MN PRESS

Kup Radivoja Koraća na programu je od 18. do 21. februara, a sada su poznati svi rivali u ovom takmičenju u Nišu. Poznato je da kartu za Niš kupila i dva kluba koja nisu dio regionalnog takmičenja, a to su Zlatibor i OKK Beograd.

Parovi četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća:

Zvezda - Borac

Spartak - Zlatibor

Partizan - FMP

Mega - OKK Beograd

Crvena zvezda biće u grupi A, pa će samim tim Partizan biti u grupi B, na predstojećem takmičenju. Četvrtfinala su na programu 18. kada će mečeve odigrati Crvena zvezda i Borac, odnosno Spartak i Zlatibor, dok je 19. februara rezervisan za Partizan i FMP, odnosno Megu i OKK Beograd. Polufinalni mečevi su na programu u petak 20. februara, a za "Žućkovu ljevicu" boriće se dva najbolja tima 21. februara.

Satnica mečeva biće naknadno poznata.