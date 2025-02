Nebojša Ilić se oglasio o sukobu sa Brankom Lazićem: Otkriveno šta se desilo u Nišu

Zvezdin kapiten Branko Lazić i tim menadžer Nebojša Ilić imali su sukob u Nišu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pojbedom nad Partizanom, nakon produžetka, osvojila peti uzastopni Kup Radivoja Koraća. Tokom slavlja u niškoj hali "Čair" primijećen je manji sukob između nekadašnjeg košarkaša Nebojše Ilića koji je već godinama tim menadžer Zvezde i kapitena Branka Lazića koji nije bio u timu za mečeve u Nišu.

Ilić i Lazić su se raspravljali pred čitavom halom, pa i pred navijačima Crvene zvezde, a mnogi su se interesovali za njihov sukob jer nije bilo jasno oko čega je nastao ovaj sukob. Deo igrača, stručnog štaba i klupske uprave koji se nadalio u blizini morao je da razdvoji dvojicu sinonima za Zvezdine uspjehe tokom poslednjih godina, a sada smo prvi put dobili objašnjenje šta se desilo - oglasio se Nebojša Ilić.

"Poslije utakmice, svako je u svom svijetu. Nama je žandarmerija rekla, pošto su pale dvije-tri staklene flašice od vinjaka, što je već opasno jer je pogodilo bilo jednu djevojku, ali srećom ništa ozbiljno nije bilo, da idemo prema našoj publici. Branko Lazić to nije znao, ja sam komunicirao sa njima. Laza je htio da idemo u svlačionicu zbog toga, rekao je da padaju flašice i da se povučemo, ja sam mu onda rekao da će žandarmerija to da riješi i onda je došlo do onog razgovora. Mi smo se povukli ka našoj publici i tamo slavili. Žandarmerija se plašila da ćemo mi da prolazimo pored navijača Partizana, da ne bude nekih gađanja ili nešto", rekao je Nebojša Ilić gostujući na televiziji "Prva".

Po riječima tim menadžera Crvene zvezde nije bilo nikakvog sukoba i ne treba pridavati pažnju raspravi koju je imao sa Lazićem, a koja je preuveličana na društvenim mrežama.

"Ja sam potpuno saglasan. U današnje vrijeme svako može da napravi svoju priču, svako ima pravo na bujnu maštu.Iz drugog ugla je svima vjerovatno tako izgledalo, ali uopšte nije bilo tako kako izgleda. Treba, ipak, svakako da se objasni javnosti šta je bilo. Sve je u redu između nas", dodao je Ilić.

