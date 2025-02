"Sudije su ispravno uradile": Nebojša Ilić se oglasio o slobodnom bacanju Karlika Džounsa

Nekadašnji košarkaš Nebojša Ilić smatra da su sudije donijele dobru odluku u finišu meča Zvezde i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u finalu Kupa Radivoja Koraća i nakon produžetka stigli do petog uzastopnog trofeja u ovom takmičenju. Crveno-bijeli su imali mnogo sreće u završnici meča, jer je najbolji igrač crno-bijelih promašio bacanje za vođstvo!

Na manje od četiri sekunde do kraja posljednje dionice Ajzea Kenan faulirao je Karlika Džounsa. Organizator igre Partizana promašio je prvo i pogodio drugo slobodno bacanje, a to su bili i najkontroverzniji trenuci završnog turnira u Nišu. Partizan je ukazivao na ubačene predmete i tražio ponavljanje bacanja, a tim menadžer Crvene zvezde Nebojša Ilić ističe da nema ničeg spornog i da je Kup Radivoja Koraća organizovan bez greške.

"Uglavnom su takve utakmice u finalima, neizvjesne. Pogotovo sa Partizanom", rekao je Neša Ilić prilikom gostovanja na "Prvoj" i dodao:

"Prije svega bih htio da se zahvalim organizaciji Kupa. Ovog puta je bilo bez greške, ne samo po nekom miru kojeg nema na tim utakmicama, ali ovog puta je bilo sve kako treba.I publike na tribinama je bilo taman koliko treba, jer znate da je kapacitet Čaira ograničen, a želje navijača su nešto drugo. Zasluženo smo pobijedili i Kup je završen na način kako je trebalo da bude".

Neša Ilić je prokomentarisao spornu odluku u finišu meča, na manje od četiri sekunde do kraja posljednje dionice. Navijači Crvene zvezde ubacili su predmet na parket, ali se to dogodilo tek nakon što je Karlik Džouns izbacio loptu. Prvo slobodno bacanje promašio je plej Partizana i Ilić smatra da nije bilo potrebe da se ono ponovi!

"U principu, postoje neka pravila koja se striktno poštuju. On je izveo slobodno bacanje i ništa ga nije pogodilo. Nešto je proletkelo kad je on već šutnuo, on to nije ni video. Ne znam koliko je prošlo od njegovog šuta, možda sekund da je proletio taj upaljač, ali normalne su reakcije klupe Partizana. Svako se bori za neki svoj interes. Oko svega toga se sada napravila gužva. Čak su i sudije ispoštovale želju Partizana da se pogleda situacija, ni oni nisu vidjeli da je nešto proletjelo, već samo kad je palo na parket. Sve je bilo po pravilima. Sudije su ispravno uradile. Možda su previdjele da ga je nešto pogodilo, zato su se konsultovale", ističe Ilić.

Reprezentativac Južnog Sudana nije odreagovao na ubačeni predmet, o čemu stav ima i Ilić.

"Imali smo u prošlom derbiju situaciju sa laserom. Sudije su pustile jednom, pa opomena, druga opomena... Od treće opomene, svaki put kada se pusti laser, ponavlja se penal. Ovog puta u Nišu jeste proletio upaljač, ali sve se dogodilo nakon što je Karlik izveo penal, vidi se i po njemu da nema reakcija na taj upaljač konkretno".

Po riječima tim-menadžera Crvene zvezde, na pojedine sudijske odluke mogli su da se žale i crveno-bijeli.

"Bilo je vjerovatno nekih situacija na obje strane, ali ne bih komentarisao to. Mi smo takođe mogli sto puta da se žalimo na neke stvari, sudijske odluke, ali su oni izdržali taj pritisak, sve to nije uticalo na rezultat.Mogao je Partizan da pobijedi, da je Karlik dao oba slobodna bacanja oni bi slavili i to je to. Tako to ide, iz utakmice u utakmicu. Pričao sam sa nekim ljudima koji su baš verzirani na suđenje, ništa nije uticalo na konačni rezultat, ta priča treba da bude završena", zaključio je nekadašnji košarkaš Zvezde.

