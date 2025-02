Miler Mekintajer se pojavio u produžetku i odlučio derbi: Ovim zakucavanjem stavio tačku na Zvezdinu pobjedu

Plejmejker Crvene zvezde bio heroj trijumfa u finalu Kupa Radivoja Koraća

Crvena zvezda odbranila je trofej Kupa Radivoja Koraća pobijedivši Partizan u produžetku finala. Plejmejker crveno-bijelih Kodi Miler Mekintajer pogodio je u posljednjim minutima nekoliko važnih šuteva poslije prodora, uz jedno slobodno bacanje kojim je odlučio meč.

Kada je sve bilo odlučeno, on je uhvatio loptu u posljednjim sekundama, pretrčao teren i zakucavanjem stavio tačku na utakmicu. Bio je to njegov sedmi poen u produžetku, nakon što je do dodatnog perioda ubacio samo dva poena.

Pogledajte Mekintajerov potez kojim je stavio tačku na utakmicu: