"Drugi faktori su odlučili finale, znamo svi o čemu pričamo": Željko Obradović o porazu od Zvezde u finalu Kupa

"Neki prave interpretacije... Bilo bi mi žao bilo kog tima da mora tako da igra. Pričamo sada o Zvezdi i o nama, da sa takvim brojem utakmica dođeš da igraš dan za danom, to je mnogo teško i zbog toga sam mnogo ponosan na svoje igrače, ali neki drugi faktori su u regularnom dijelu odlučili finale, ali neka služi na čast svakome", rekao je Obradović.

23 : 37

"Ako ljudi ovako zamišljaju finale Kupa..."

"Imaju snimci gdje se sve lijepo vidi. Ako je ovo organizacija jednog finala onakva kakvu ljudi zamišljaju da treba da bude, onda svaka čast. Pričalo se o vrijeđanju, ne znam koliko puta su mene vrijeđali, da li je jednom prekinuta utakmica? Nijednom. Pričali smo kako je bilo u drugim ligama, ovdje je insistirano da će biti prekinuto, a počeli su prije nego što sam izašao. Nijednom nije prekinuta, ni od strane delegata za stolom nije bilo poziva sudijama, a onda su sudije trebalo da kažu - sala napolje. A da ne pričam da se ne reaguje kada igrač izvodi slobodna bacanja odluke i nešto dolijeće a na to se ne reaguje. I onda ćemo da pričamo o regularnom takmičenju? Da ne pričamo o kriterijumu suđenja, o faulu na Tajriku Džounsu... Neko će pogledati, ali slaba vajda od toga. Pričaće se o tome jedno pet sekundi i to je to"