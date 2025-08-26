Sin bivšeg trenera Šahtjora potpisao za Borac!

Noa Pušić novi je fudbaler Borca.

Izvor: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Vezni fudbaler Noa Pušić stavio je danas potpis na ugovor sa Fudbalskim klubom Borac.

Pušić je rođen 20. septembra 2004. godine u Arnemu (Holandija), a do sada se nije susretao sa seniorskim fudbalom. Sa Borcem je potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja saradnje na još godinu dana.

Ponikao je u omladinskoj školi Vitesea, u kojem je bio i član tima do 18 godina. U istom uzrastu je branio boje Fejenorda, gdje je zaigrao i za tim do 21 godine, dok je, u ovom uzrastu, bio i član De Grafšapa, iz kojeg i dolazi u Borac.

Izvor: Mykola Tys / Alamy / Profimedia

Pušić je, inače, sin nekadašnjeg trenera Šahtjora Marina Pušića, koji je u klubu iz Donjecka radio od 24. oktobra 2023. do 31. maja 2025. godine.

Takođe, tokom trenerske karijere bio je i pomoćnik sadašnjem strategu Liverpula Arneu Slotu u Fejenordu i AZ Alkmaru.

