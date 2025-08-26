logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin bivšeg trenera Šahtjora potpisao za Borac!

Sin bivšeg trenera Šahtjora potpisao za Borac!

Autor Dragan Šutvić
0

Noa Pušić novi je fudbaler Borca.

Noa Pušić novi igrač Borca Izvor: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Vezni fudbaler Noa Pušić stavio je danas potpis na ugovor sa Fudbalskim klubom Borac.

Pušić je rođen 20. septembra 2004. godine u Arnemu (Holandija), a do sada se nije susretao sa seniorskim fudbalom. Sa Borcem je potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja saradnje na još godinu dana.

Ponikao je u omladinskoj školi Vitesea, u kojem je bio i član tima do 18 godina. U istom uzrastu je branio boje Fejenorda, gdje je zaigrao i za tim do 21 godine, dok je, u ovom uzrastu, bio i član De Grafšapa, iz kojeg i dolazi u Borac.

Izvor: Mykola Tys / Alamy / Profimedia

Pušić je, inače, sin nekadašnjeg trenera Šahtjora Marina Pušića, koji je u klubu iz Donjecka radio od 24. oktobra 2023. do 31. maja 2025. godine.

Takođe, tokom trenerske karijere bio je i pomoćnik sadašnjem strategu Liverpula Arneu Slotu u Fejenordu i AZ Alkmaru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH transferi Noa Pušić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC