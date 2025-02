Nebojša Čović saopštio važne vijesti: Menja se format Kupa Radivoja Koraća

Kup Radivoja Koraća mogao bi da promijeni format već od naredne godine, otkrio je predsjednik KSS Nebojša Čović koji je ispričao detaljnije o promjenama koje se još "crtaju".

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je da je Kup Radivoja Koraća u Nišu protekao dobro, bez obzira na to što je bilo žustrih reakcija iz Partizana, dodavši da će se format nacionalnog kupa promijeniti. Za sada još nije jasno kako će ubuduće izgledati, ali KSS radi na promjenama.

"To kako ko misli, ne interesuje me, to su navijačke strasti. Meni je važno da je sve proteklo u miru i bezbjednosti. Bilo je vatre i na jednoj i na drugoj strani, bilo je ustaljenih priča i predigri u smislu manipulacija da od sebe napravite žrtvu. I to znamo, to je sve pročitano", rekao je Čović za RTS i kazao više o promeni formata.

"Kada budemo završili cijeli projekat prezentovaćemo ga javno. Ovo što smo sada imali je format koji je trajao godinama unazad. Mi smo naslijedili konkurs od prethodnog rukovodstva Košarkaškog saveza Srbije. Niš je tako i bio domaćin. Urađen je veliki posao, ali moramo da napravimo koncept proslave košarke kada se događaju dani Kupa Radivoja Koraća", naglasio je prvi čojvek Košarkaškog saveza Srbije.

Sredina februara rezervisana je za nacionalne kupove širom Evrope, vidjeli smo da je tek pet evroligaša došlo do trofeja u ovogodišnjim izdanjima, a Čović dodaje da kup takmičenje treba da bude "fešta kao u Njemačkoj, Španiji...".

"Treba da bude bolje i napravićemo da bude. Kada kažem fešta, treba uključiti mlađe kategorije. Ovdje su bili uključeni pioniri. Mi hoćemo da uključimo i pionire i kadete i juniore, sve selekcije. Da napravimo dane košarke u Srbiji jer svi pričaju da smo košarkaška zemlja. Uvijek će biti ljuti oni koji su izgubili, a mnogo više srećni oni koji su pobijedili, ali šta da radimo. Lopta je okrugla i dobro odskače", rekao je Čović.

Danas je okupljanje i košarkaške reprezentacije Srbije koju očekuju utakmice za kraj kvalifikacija na Eurobasket, na koje su se "orlovi" već plasirali: "Prvu utakmicu igramo sa Finskom kao gosti, onda nam dolazi Gruzija. Jako je važno da napravimo dobar rezultat. Iako se Srbija plasirala, od nas se, kada je košarka u pitanju, očekuje samo da pobjeđujemo. Takva smo nacija", istakao je Čović i pozvao navijače da napune dvoranu.

