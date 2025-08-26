Ni Denver, ni Barsa, plan je bio da Jokić ode u drugoligaša: Miško prvi put otkrio ime tima koji ga je čekao

Miško Ražnatović otkrio kako je isprva izgledao plan za razvoj karijere najboljeg igrača svijeta

Izvor: MN Press/YouTube/6.75range

Srpski agent Miodrag Miško Ražnatović (58) otkrio je da je njegov najpoznatiji klijent Nikola Jokić (30) trebalo da igra za Fuenlabradu u sezoni u kojoj je debitovao u NBA ligi, noseći dres Denvera.

Gostujući u podkastu "6.75 range", Ražnatović je rekao da je 2014. postojao plan da Nikola ode u Barselonu, koja bi ga potom ustupila Partizanovom bratskom klubu u Španiji, koji se trenutno takmiči u drugoj ligi. Ipak, Denver Nagetsi su ga odabrali na draftu i napravili najbolji potez u istoriji tima kada su odlučili da ga pozovu što prije u Sjedinjene Države.

Sve je počelo u junu 2014. tvitom Miška Ražnatovića da se Jokić povlači sa drafta. Objavio ga je tendenciozno, sa namjerom da izazove američke klubove da budu konkretniji sa ponudama. "Pustio sam taj tvit, probudili su se tri-četiri sata kasnije i krenuli su da se nerviraju", kazao je Ražnatović.

"Barselona nije bila u tom trenutku, to je bilo kasnije. On je bio u crveno-plavom, samo je trebalo šorts da obuče. U tom trenutku je krenulo četiri-pet timova, bili su agresivni, ljuti jer se povlači. Denver je prednjačio u toj ljutnji i ostalo je istorija", kazao je Ražnatović.

"Da li bi napravio sve i preko Barse? Ne"

Najpoznatiji srpski agent i danas priznaje da je smatrao da Jokić još nije bio spreman da 2015. ode u Denver.

"Stvarno nisam smatrao da je spreman da ode iz Mege u NBA. Ne zbog talenta, tu je bio spreman, ali na 'fizici' je trebalo mnogo da se radi. Zato sam bio zadovoljan da ode u Evroligu, u Barselonu, na dugogodišnji ugovor. Sve smo dogovorili, pa smo stali zbog njegove loše utakmice, Denver je u međuvremenu pokazao želju da ga dovede. I sve strahove koji su me plašili su mi odagnali tom ponudom. Odveli su ga da igra malo, da bude 'bekap' Nurkiću, ali on je to uzeo. I Denveru treba odati priznanje jer su poslije dva-tri meseca sklonili Nurkića, dali Nikoli ozbiljnu ulogu i napravili istorijsku odluku"

Da li bi Jokić napravio sve što je ostvario da je zaista iz Mege otišao u Barselonu?

"Ne. Plan je bio da prvu godinu bude na pozajmici u Fuenlabradi, pa da dvije godine igra u Barseloni, pa da poslije tri godine ima opciju da ode u NBA ligu. Nadali smo da će posle dve godine u Evroligi biti spreman da ode u NBA. I vjerujem da bi bio i da bi otišao u NBA, ali to je tri godine kasnije. Vrlo teško da bi to bio ovaj put. Jednostavno, u tim ključnim trenucima pomalo smo imali sreće, koja se sigurno zaslužuje. On je to sigurno zaslužio i kao što sam rekao, ostalo je istorija".

"Nisam baš rame za plakanje"

Miško Ražnatović

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Koliko mu je bilo teško da se navikne kada je otišao tamo? Da li je imao momente u kojima je sumnjao u sebe?

"Nikad nije pozvao. Strahinja (Nikolin brat, op.a.) je stvarno odmah do njega i pored njega čitave karijere, od 17. godine. On je otišao sa njim i bio je kraj njega. Sigurno je bilo teških trenutaka, ali on je bio velika podrška. I mislim da bi se bez njega ovo teško dogodilo. Imao je Nikola kriznih momenata i u Megi, nije to bilo lako, ali Strahinja je bio tu, živeo sa njim, bio tu da ga podigne uvek u teškim trenucima"

"Pored toga, nisam baš perfektno rame za plakanje. Da li je to dobro ili loše, možemo da diskutujemo. Oni mene zovu kada treba nešto da se završava i radi. Ali ti razgovori 'Joj, teško mi je'. Nisam to mnogo puta čuo ni od koga. Ako je imao te momente, rješavao ih je u krugu porodice. To je jedna jaka, kompaktna i snažna porodica".