"Isti takav je i Jokić, tako se rodio": Dragić ostao u šoku kad je video šta Dončić radi pred meč sa Srbijom

Legendarni Slovenac Goran Dragić govorio je o jedinstvenosti Jokića i Dončića koji ne dominiraju slučajno svetskom košarkom.

Nikola Jokić i Luka Dončić su bez premca najveće zvijezde na predstojećem Eurobasketu. Srbija je na čelu sa trostrukim MVP-jem NBA lige glavni favorit za osvajanje zlatne medalje, dok su Slovenci daleko od one ekipe koja je pokorila Evropu 2017. godine.

Jedan od sinonima "zmajčeka" Goran Dragić je završio karijeru prošle godine, dok ni njegov brat Zoran nije dio čete Aleksandra Sekulića. Upravo je nekadašnji as Finiksa, Majamija, Hjustona, Bruklina, Čikaga, Milvokija govorio po čemu su to Dončić i Jokić posebni u odnosu na ostale.

Nije spavao čitavu noć pred finale Evropskog prvenstva sa Srbijom, bio je nervozan, znojio se, dok je Dončić to proživljavao na svoj način. Reklo bi se kao bilo kakvu drugu utakmicu.

"Ja sam imao tu čast da sam bio sa njim u sobi prije finala (Evropsko prvenstvo 2017), ja nisam mogao da zaspim, sav sam bio znojav i to. Pogledam na lijevu stranu, on (Dončić) gleda crtane filmove i spava cijelu noć. Tako se rodio, to je talenat koji nije viđen u svijetu košarke. Tako i Nikola Jokić. Sa Nikolom sam dosta puta razgovarao, to su obični momci koji se igraju. To je ono što bih želio da sva naša djeca imaju, da ne osjećaju pritisak, da se vole, da imaju osmijeh na licu i to oni imaju", rekao je Dragić jednom prilikom.

Majka Slovenka, otac Srbin

Goran Dragić je rođen u Ljubljani 1986. godine od oca Marinka koji je Srbin iz Zvornika i majke Mojce koja je Slovenka. Uvijek jasno ističe svoje porijeklo i nikada nije krio privrženost Srbiji. Kada su slavili u sada već legendarnom finalu, dobio je dosta poruka, a neke su bile i prijeteće.

"Kad smo vas pobijedili dobio sam puno poruka od moje porodice. Od ove sa tatine strane pošto sam po njegovoj lozi Srbin. Prijetili su mi, što sam to uradio, ali na kraju krajeva to je život", rekao je Goran jednom prilikom.

Prošle godine je završio karijeru i odigrao oproštajni meč u Ljubljani gdje su viđene mnoge košarkaške legende. Među njima bilu su Luka Dončić, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović.