"Sekuliću, lažeš": Braća Dragić ozbiljno zaratila sa selektorom Slovenije, potpuni haos pred Eurobasket

"Sekuliću, lažeš": Braća Dragić ozbiljno zaratila sa selektorom Slovenije, potpuni haos pred Eurobasket

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Goran Dragić oglasio se zbog trzavica na relaciji Zoran Dragić-Aleksandar Sekulić.

Goran Dragić poručio selektoru da Laže Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni slovenački košarkaš Goran Dragić poručio je da selektor Aleksandar Sekulić "laže" i podržao svog brata Zorana koji se nije našao na spisku za predstojeći Eurobasket. Iskusni as je očigledno zbog sukoba sa trenerom odlučio da ovog ljeta neće biti dio nacionalnog tima.

Ipak, selektor je za te informacije uskratio javnost. "Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprinio njegovim najvećim uspjesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima", rekao je Sekulić i objavio da je precrtao čovjeka koji je važio za sinonim reprezentacije.

Drugu stranu priče otkrila je Zoranova supruga. "Takozvani trener' nije precrtao Zorana sa spiska. Zoran je sam napustio ovaj cirkus koji traje već nekoliko godina", objasnila je Svetlana Dragić.

Ubrzo se oglasio i Goran koji je navodno i sam imao sukob sa Sekulićem. On je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju Pinokija uz hešteg selektor i tako poslao jasnu poruku.

Objava Gorana Dragića
Izvor: the_1_dragon/Instagram/Printscreen

Šta je još rekla Dragićeva žena?

Sukob između Dragića i Sekulića nastao je poslije utakmice protiv Njemačke u Manhajmu, gdje je Zoran na terenu proveo tri minuta. Tada mu je selektor stavio do znanja da neće igrati na osnovu starih zasluga.

 "Iskreno, mislim da je Zoki završio na ovoj poziciji zbog svog prezimena. Ali to više nije važno", navela je Svetlana prema pisanju "Siol sporta".

