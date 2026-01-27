logo
KSS donio odluku o Kupu: Niš ponovo domaćin

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kup Radivoja Koraća održaće se i 2026. u Nišu

Kup Radivoj Korać u Nišu Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije saopštio je da će Niš i dvorana Čair ponovo biti domaćini završnice Kupa Radivoja Koraća, koja će se igrati od 18. do 21. februara. Dobro poznata dvorana već godinama je domaćin napetih mečeva srpskih klubova, a tako će biti i u ovoj sezoni.

Titulu osvojenu prošle godine brani Crvena zvezda, koja je upravo u Nišu, poslije izuzetno uzbudljivog finala, savladala Partizan i stigla do trofeja. Iako svake godine ima nagovještaja da bi Košarkaški savez Srbije mogao da donese drugačiju odluku, promjena i u 2026. nema. Spisak učesnika završnog turnira već je poznat - za pehar će se boriti Crvena zvezda, Partizan, Mega, Borac, Spartak, FMP, Zlatibor i OKK Beograd.

Istovremeno, donijeta je odluka da se završni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević, u ženskoj konkurenciji, održi u Novom Sadu. Najbolje srpske košarkašice će od 21. do 22. marta u Sportskoj hali u Futogu voditi borbu za trofej.

Tagovi

Kup Radivoja Koraća Košarkaški savez Srbije

