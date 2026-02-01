Najbolji igrač Mege naljutio Sašu Obradovića: Zbog ovog poteza je reagovao trener Zvezde

Košarkaš Mege Bogoljub Marković naljutio je trenera Zvezde Sašu Obradovića.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Mege zaustavili su niz pobjeda Crvene zvezde, a jedan od najzaslužnijih za trijumf domaćina bio je mladi Bogoljub Marković. Momak iz Užica je ostvario dabl-dabl učinak na ovom susretu, ali je poslije meča naljutio gostujućeg trenera Sašu Obradovića.

U trenutku kad su treneri obje ekipe krenuli da se pozdrave i razmjene utiske poslije meča, Bogoljub Marković je uzeo loptu i krenuo ka košu rivala, pošto je na semaforu stajalo još nekoliko sekudni do kraja susreta. Uspio je da zakuca, a s obzirom na to da je pretrčao gotovo pola terena privukao je i pažnju Saše Obradovića. Bio je jasno da trener evroligaša nije zadovoljan potezom mladog igrača Mege, pa mu je gestikulirao nakon što je završio akciju.

Pogledajte situaciju koja je naljutila Sašu Obradovića:

Pogledajte 00:38 Bogoljub Marković naljutio Sašu Obradovića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Poeni nisu priznati, a Mega je slavila 107:102. Za pobjedu domaće ekipe najzaslužniji je bio Bogoljub Marković koji je u završnici odigrao sjajno, ubacio je čak osam poena momentima u kojima se susret lomio i Zvezda pokušavala da preokrene. Susret je na kraju završio sa 29 poena, 10 skokova i šest asistencija i vjerovatno će u još jednom kolu regionalnog takmičenja poneti MVP priznanje.