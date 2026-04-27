Srpski klub u baražu za opstanak u ABA ligi

Borac iz Čačka će na kraju morati da igra baraž za opstanak u ABA ligi.

Borac će se boriti za opstanak u ABA ligi! Pobjedom Studentskog centra nad Zadrom 73:59 tim iz Podgorice je obezbijedio opstanak iako je počeo posljednje kolo na dnu tabele ABA lige. Split je ispao, dok će Borac morati u plej-aut sa timom iz ABA 2 lige.

Zadar je uprkos porazu ipak zbog bolje koš razlike na drugom mjestu plejaut zone i igraće sa Spartakom. Pobjednik tog meča će sa poraženim iz utakmice Bosne i Igokee igrati za osmo mjesto i četvrfinalnu seriju sa Dubaijem.

Studentskom centru opstanak su donijeli Drežnjak sa 19, Ilić sa 15 i Hadžibeović sa 14 poena dok je kod Zadra Mazalin imao 16, a po 12 Mihailović i Klarica.

U prvom meču dana Krka je rutinski savladala Beč 97:73 i tako je odagnala svaku sumnju oko svog opstanka. Vodio je iskusni Blaž Mahkovic Krku sa 18 poena, dok je Urbiha imao 16, kao i Brentli, a Oman je upisao 14. Kod Beča Gregor Glas je dao 18 poena, a Rašid Mahalbašić 12.

