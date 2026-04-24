Mega obrukala Crvenu zvezdu u juniorskom finalu ABA lige

Nebojša Šatara
Košarkaši Crvene zvezde izgubili finale U19 ABA lige od Mege sa čak 42 poena razlike.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Mege godina osvojili su titulu na završnom turniru ABA lige za košarkaše do 19 godina odigranom u Beogradu, nakon dominantnog izdanja i ubjedljive pobjede u finalu nad Crvenom zvezdom rezultatom 120:78. Ubjedljivom pobjedom od čak 42 poena razlike igrači Mege pokazali su da im nema ravnih u regionu.

Finalni meč riješen je već u prvom dijelu meča, pošto je Mega nakon deset minuta imala izuzetno ubjedljivu prednost (32:12). Tada je bilo očigledno u kojem će se smjeru kretati ova utakmica, a Crvena zvezda ni u drugoj četvrtini nije uspjela da uhvati ritam koji je zadavao protivnik. 

U finalu su se posebno istakli Andrej Lučić koji je izuzetno raspoložen bio na početku meča i susret završio sa 26 poena, Pavle Backo sa 17, dok su Nikola Karalić i Đorđe Lilić ubacili po 16 poena. Kod Crvene zvezde najefikasniji je bio Sava Đurić sa 19 poena, dok je Jovan Bikić dodao 13 poena.

Mega je do titule stigla pobjedama nad Partizanom (109:65), Cedevita Olimpijom (94:82) i Crvenom zvezdom (120:78), dok su crveno-bijeli na završnom turniru savladali SC Derbi (82:78) i Zadar (89:86). U finalu nisu imali nikakvu šansu da se izbore protiv najbolje regionalne ekipe.

Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
