"Edin je u Beogradu osvojio mnoga srca": Mirko Pavlović se u Sarajevu oprostio od Avdića

Bliski prijatelj Edina Avdića, bivši košarkaš Zvezde Mirko Pavlović, oprostio se od legendarnog komentatora u Sarajevu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Televizija Sarajevo

Bivši košarkaš i direktor KK Crvena zvezda Mirko Pavlović oprostio se od pokojnog komentatora TV Arena sport Edina Avdića u njegovom rodnom Sarajevu.

U Narodnom pozorištu, na sarajevskoj komemoraciji posvećenoj legendarnom komentatoru, podkasteru i kolumnisti MONDA, Pavlović je u ime Edinovih beogradskih prijatelja održao govor.

"Poštovana porodico Avdić, poštovani prijatelji, teško je govoriti o Edinu u prošlom vremenu. Kada pomislim na njega, ne pomislim prvo na košarku, utakmice, televiziju ili sport. Pomislim na osmijeh. Na vedrinu. Na čovjeka koji je unosio dobro raspoloženje gdje god da se pojavi".

"Edin je u Beogradu osvojio mnoga srca. Ne titulama, ne funkcijama i ne popularnošću. Osvojio ih je svojom dobrotom, svojim velikim srcem i načinom na koji je znao da priđe ljudima. Proveli smo mnogo vremena zajedno. Najčešće u kafani, za stolom, uz razgovore koji su rijetko bili samo o košarci. Pričali smo o životu, porodici, prijateljima, uobičajenim stvarima. Edin je imao dar da svaku temu učini zanimljivom".

"Svako je želio da ima takvog prijatelja"

Avdić je iznenada preminuo prošle srijede u svom domu u Beogradu i za sobom je ostavio sina Isaka, suprugu Anju, majku Hidajetu i mnogo prijatelja, kolega i poštovaoca koji se danima veoma emotivno opraštaju od njega. Pavlović je u Sarajevu govorio u ime Avdićevih prijatelja iz Beograda.

"Bio je duhovit. Uvijek spreman na šalu. Uvijek nasmijan. Nekada smo imali različita mišljenja, ali nikada nije bilo sukoba. Jer je Edin posjedovao nešto što danas nije tako često - poštovanje prema ljudima. Umio je da sluša, da razumije i da ostane prijatelj čak i kada se ne slažete".

"Zato danas ne odlazi samo veliki zaljubljenik u košarku. Odlazi čovjek kakvog je svako želio da ima za prijatelja. Siguran sam da će ga Sarajevo pamtiti po mnogo čemu velikom što je uradio. A mi iz Beograda pamtićemo ga po onome što je bio. Pamtićemo njegov osmijeh. Njegovu dobrotu. Njegovu ljudskost. Pamtićemo njegov prepoznatljiv glas, profesionalnost, srčanost i harizmu, ogromno košarkaško znanje i posvećenost. Pamtićemo jednog divnog čovjeka".

"U ime svojih prijatelja iz Beograda, i u svoje lično ime, upućujem najdublje saučešće porodici Avdić i svim njegovim najbližima. Hvala ti, Edine, na svakom razgovoru, svakom osmijehu i svakom druženju. Neka ti je vječna slava i hvala", rekao je Mirko Pavlović.

Avdić je sahranjen u Sarajevu ovog ponedjeljka, na groblju Bare.

(MONDO)