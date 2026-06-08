"Pitao sam Bodirogu kakav je Edin": Teletović plakao na Avdićevoj komemoraciji u Sarajevu

Mirza Teletović rasplakao se na komemoraciji Edina Avdića u Sarajevu dok je držao govor.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images/Printscreen/X&O chat

Od legendarnog komentatora Edina Avdića opraštao se prvo Beograd, a danas to čini Sarajevo. Mnoga velika imena došla su da mu odaju počast, Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović i mnogi drugi. Upravo je Mirza održao emotivan govor u Narodnom pozorištu.

"Čuo sam se sa njim nekoliko dana prije smrti. U ovom ludom vremenu bio je čovjek koji nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu riječ i zato smo ga svi neizmjerno voljeli i cijenili. Iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posjedovao je rijetku i dragocjenu vrlinu i znao da istinski sasluša druge. Njegovo prijateljstvo i podrška su mi neizmjerno značili", počeo je Mirza.

Nije mogao da zadrži suze, počeo je da plače...

"Svi me znate kao čovjeka koji rijetko pokazuje slabost, ali danas... Danas teku suze koje su preplavile svet. Njegov prerani odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga sa nama više nema. Kao sportski komentator znao je o sportu sve, a košarku je istinski živio. Dijelio je svoje znanje nesebično i prenosio igru sa čistom emocijom i željom da svi osetimo tu istinsku lepotu sporta. Za svaki zajednički minut, savet i neponovljive prenose - hvala ti."

"Bodirogu sam pitao kakav je Edin"

U Beogradu je govor o Edinu Avdiću držao čuveni Dejan Bodiroga, a Mirza je ispričao i jednu anegdotu.

"Slušao sam govor gospodina Bodiroge kada su pitali Edina, pošto je Dejan iz Trebinja, pa sam ga i ja pitao 'Boga ti, kakav nam je Edin'. On mi na to kaže 'Mirza, to je naš čovjek'. Toliko. Hvala", zaključio je Teletović.

Edin Avdić biće sahranjen u 14.30 na sarajevskom groblju Bare.

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