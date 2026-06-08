Emotivna komemoracija Edinu Avdiću u Sarajevu: Došli Željko, Bodiroga, Mirza, a Nurkić pismom rasplakao mnoge

Na komemoraciju Edina Avdića u Sarajevo došli su i Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović, Mirko Pavlović...

Izvor: Printscreen/YouTube/Televizija Sarajevo

Edin Avdić otišao je u večnost. Preminuo je u 47. godini u Beogradu i od njega se opraštaju mnogi. Prvo je u srpskoj prestonici održana komemoracija, pa onda i u Sarajevu i tamo je bilo veoma emotivno.

Na oproštaj su došli i Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović, Aleksandar Trifunović, Mirko Pavlović, Nenad Marković, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, dok je Jusuf Nurkić poslao dirljivo pismo. Sa njim je Edin napravio posljednji intervju za svoj podkast...

"Glas košarke koji se ne zaboravlja. Život je stvarno nepredvidiv i krhak brate. Prije par dana radili smo intervju, nismo očekivali da će da traje puna dva sata i da će biti naše posljednje druženje. Disao je košarku punim plućima, nije to za njega bio posao, već prava ljubav. Vrhunski profesionalac i radnik sa balkanskom strašću i energijom koju malo ko posjeduje. Čuli smo se, pričali o budućnosti i dogovarali sljedeći intervju kada nađemo posao. Na kraju mi je rekao 'na vezi smo za dalje'. Sutradan sam saznao da ga više nema. Ostavio si veliki trag u košarci regiona i NBA svijetu. Bio si i ostaćeš najbolji komentator sa ovih prostora. Hvala ti za sve Edine, rahmet ti duši. Porodici i svim bliskima iskreno saučešće", pročitao je voditelj Nurkićevo pismo koje je rasplakalo mnoge.

Bodiroga: Košarka je izgubila mnogo

Od Edina se Dejan Bodiroga oprostio i u Beogradu emotivnim govorom, pa je i u Sarajevu pričao.

"U Beogradu sam pričao već, došli smo u Sarajevo da se oprostimo od našeg dragog prijatelja. Svi smo izgubili puno, košarka je izgubila mnogo. Bio je više od novinara, kolumniste, autora, to je prenosio u svakom od svojih legendarnih prenosa. Davao je poseban ton igri koju svi obožavamo. Izdvajao se emocijom, bio je dobar čovjek, njegova duša... Unosio je u svaku utakmicu i u sve što je radio i to ga je izdvajalo. Imao je svoj prepoznatljiv stil, bio je autentičan i originalan u svakom pogledu", rekao je Bodiroga.