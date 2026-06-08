Sahranjen Edin Avdić: Legende ga ispratile na vječni počinak

Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški komentator i novinar Edin Avdić sahranjen je u Sarajevu. Prethodno je održana komemoracija u Narodnom pozorištu, gdje je veliki broj sportskih velikana došao da oda posljednju počast legendarnom Sarajliji.

Komemoracija je održana i prije dva dana u Beogradu, a jedan od srpskih najboljih košarkaša svih vremena Dejan Bodiroga je prisustvao na oba komemorativna skupa. Pored njega, govore su držali Mirza Teletović i Edinovi prijatelji, a među mnogobrojnim poznatima se pojavio se Željko Obradović.

Sahrana je održana u 14.30 časova na groblju "Bare", gdje se veliki broj ljudi oprostio od čovjeka koji je u Srbiji i regionu bio sinonim za košarku.

Na oproštaj su došli i Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović, Aleksandar Trifunović, Mirko Pavlović, Nenad Marković, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, dok je Jusuf Nurkić poslao dirljivo pismo. Sa njim je Edin napravio posljednji intervju za svoj podkast...

Posebno je bio dirljiv govor Mirze Teletovića koji nije mogao da zadrži suze zbog smrti velikog prijatelja.

"Čuo sam se sa njim nekoliko dana prije smrti. U ovom ludom vremenu bio je čovjek koji nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu riječ i zato smo ga svi neizmerno voljeli i cijenili. Iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posjedovao je rijetku i dragocjenu vrlinu i znao da istinski sasluša druge. Njegovo prijateljstvo i podrška su mi neizmjerno značili", počeo je Mirza.

Nije mogao da zadrži suze, počeo je da plače...

"Svi me znate kao čovjeka koji rijetko pokazuje slabost, ali danas... Danas teku suze koje su preplavile svijet. Njegov prerani odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga sa nama više nema. Kao sportski komentator znao je o sportu sve, a košarku je istinski živio. Dijelio je svoje znanje nesebično i prenosio igru sa čistom emocijom i željom da svi osjetimo tu istinsku ljepotu sporta. Za svaki zajednički minut, savjet i neponovljive prenose - hvala ti".

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