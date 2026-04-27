Bosna u utorak dočekuje Igokeu m:tel u borbi za četvrtfinale ABA lige: Na pobjedu, bez kalkulacija!

Bosna u utorak dočekuje Igokeu m:tel u borbi za četvrtfinale ABA lige: Na pobjedu, bez kalkulacija!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Sarajevska Bosna u utorak u "Zetri" dočekuje košarkaše Igokee m:tel u borbi za plasman u četvrtfinale ABA lige.

KK Bosna domaćin KK Igokea plej-in ABA lige Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

U okviru plej-in faze regionalnog takmičenja, "studenti" će od 18.45 sati dočekati "igose" u utakmici sezone - duelu koji odlučuje nastavak borbe za sam vrh regionalnog takmičenja.

Bosna je već osigurala sedmo mjesto i izjednačila najbolji plasman kluba u ABA ligi, ali ambicije tu ne staju. Pred domaćom publikom otvara se prilika za novi iskorak i još jedan veliki košarkaški događaj u Sarajevu.

Trener Sarajlija Muhamed Pašalić istakao je da njegov tim mora biti fokusiran od samog početka kako bi ostvario cilj - a to je pobjeda.

“U posljednjih mjesec i po dana već smo dva puta igrali protiv Igokee m:tel i vrlo dobro se poznajemo. O važnosti susreta ne treba trošiti mnogo riječi - ulog je četvrtfinale ABA lige. Na nama je da od prvog minuta budemo maksimalno fokusirani i da pred našim navijačima ostvarimo cilj", rekao je Pašalić.

Centar sarajevskog tima Đoko Šalić istakao je da je Igokea m:tel uvijek jako nezgodan protivnik.

"U prethodnoj utakmici poraženi smo sa tri poena razlike, što dovoljno govori koliko je potrebno borbe, fokusa i energije. Sada je ulog još veći. Kalkulacija nema. Ostavićemo i posljednji atom snage na parketu da ostvarimo pobjedu i obradujemo naše navijače", naglasio je Šalić.

