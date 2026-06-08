Janik Siner završio u bolnici u Milanu nakon neuspjeha na Rolan Garosu

Prvi reket svijeta Janik Siner završio je u milanskoj bolnici San Rafaele, gdje se prijavio u ponedjeljak na dodatne ljekarske preglede.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Ovu vijest objavio je italijanski list "Gazetta delo Sport", koja je navela da bi Siner mogao i sutra da se vrati u bolnicu na nove kontrole.

Nakon sutrašnjeg pregleda, italijanski teniser je planirao da nastavi s treninzima u srijedu u Monte Karlu, ali je definitivno odustao od učešća na travnatim turnirima prije Vimbldona.

Siner je na ljekarskim pregledima bio i poslije šokantnog poraza u drugom kolu Rolan Garosa, posjetio je "J Medikal centar" u Torinu, koji se nalazi u okviru stadiona Juventusa.

Tamo je već prošao detaljne preglede i medicinske testove, ali sudeći po "Gazeti" i dalje se ne osjeća najbolje.

Podsjetimo, aktuelni svjetski broj 1 je neočekivano ispao u drugom kolu pariskog grend slema, što je izazvalo veliko iznenađenje u teniskom svijetu.

Sada je fokus na njegovom zdravstvenom stanju i spremnosti za travnatu sezonu, prije svega za Vimbldon.

(MONDO)