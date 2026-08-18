Bh. fudbal dobija "finansijsku injekciju": U planu izdvajanje četiri miliona KM za stadione

Rok za realizaciju projekta je najkasnije do 30. juna 2028. godine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara pripremilo je prijedlog odluke kojim bi četiri miliona KM bila usmjerena na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje infrastrukture na stadionima za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u BiH.

Sredstva su obezbijeđena u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Fudbalskom savezu BiH, dok će konačnu odluku o dodjeli sredstava donijeti Savjet ministara, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Cilj ove odluke je unapređenje uslova na stadionima na kojima se održavaju takmičenja pod okriljem Uefe i Fife, te obezbjeđenje sportske infrastrukture koja može odgovoriti savremenim tehničkim, bezbjednosnim i organizacionim zahtjevima međunarodnih utakmica.

Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Dubravka Bošnjak izrazila je nadu da je ovo početak većeg ulaganja u sportsku infrastrukturu u BiH.

"Našim stadionima i sportskim objektima potrebna je modernizacija, a cilj mora biti stvaranje boljih uslova za sportiste, klubove i organizaciju velikih međunarodnih takmičenja", izjavila je Bošnjakova.

Projekt rekonstrukcije, adaptacije i unapređenja stadionske infrastrukture trebalo bi da bude realizovan najkasnije do 30. juna 2028. godine.