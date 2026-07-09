U Sarajevu je juče završen trodnevni UEFA Share seminar pod nazivom "Female Elite Youth Player Development", koji je od 5. do 9. jula okupio predstavnike 11 fudbalskih saveza s ciljem razmjene iskustava i unapređenja razvoja elitnog omladinskog ženskog fudbala

Izvor: Promo/FS BiH

Domaćin seminara bio je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, u saradnji sa UEFA-om.

Seminar na kojem su učestvovali predstavnici Albanije, Bjelorusije, Belgije, Hrvatske, Kipra, Izraela, Sjeverne Makedonije, Rusije, Škotske, Srbije i Švajcarske, zajedno sa UEFA ekspertima i predstavnicima FS BiH, otvorio je generalni sekretar Adnan Džemidžić.

Tokom tri radna dana obrađene su brojne teme iz oblasti razvoja mladih igračica, identifikacije talenata, skautinga, trenerske edukacije i tranzicije fudbalerki iz omladinskog u seniorski uzrast. Poseban dio programa bio je posvećen praćenju polufinalnih utakmica UEFA Evropskog prvenstva za igračice do 19 godina, koje su učesnici analizirali kroz stručne radionice.

U ime Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, više stručna saradnica za razvoj ženskog fudbala Ivana Vlaić održala je predavanje na temu "Player Pathways", predstavljajući sistem razvoja mladih fudbalerki u Bosni i Hercegovini i iskustva Saveza u radu sa talentovanim igračicama.

Vidi opis Održan UEFA Share seminar o razvoju elitnog omladinskog ženskog fudbala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Po završetku seminara, Vlaić je istakla:

"Velika nam je čast što je UEFA upravo Bosni i Hercegovini povjerila organizaciju ovog značajnog edukativnog programa. Tokom proteklih nekoliko dana imali smo priliku razmijeniti iskustva sa stručnjacima iz brojnih evropskih saveza, predstaviti naš način rada i istovremeno usvojiti nova znanja koja će doprinijeti daljem razvoju ženskog fudbala u našoj zemlji. Uvjereni smo da su ovakvi programi od izuzetnog značaja za unapređenje rada sa mladim igračicama i izgradnju kvalitetnog sistema njihovog razvoja."

Seminar je još jednom potvrdio opredijeljenost UEFA-e i nacionalnih saveza ka kontinuiranom ulaganju u razvoj ženskog fudbala, s posebnim fokusom na rad sa mladim igračicama i stručnim kadrom, dok je FS BiH uspješnom organizacijom ovog događaja dodatno potvrdio svoju sposobnost da bude domaćin međunarodnih razvojnih i edukativnih programa.