Sjeverna Koreja će zauvijek pamtiti ovaj dan: Fudbalerke prešle granicu i ušle u finale Lige šampiona

Nevjerovatan meč odigrali su ženski timovi iz Severne i Južne Koreje u polufinalu Lige šampiona Azije.
Sportski okršaji timova i pojedinaca iz Južne i Severne Koreje već godinama privlače pažnju čitavog svijeta, jer je riječ o zemljama koje žive potpuno drugačijim životima. Dok je Južna Koreja željela što više da se otvori ka svetu, približi Japanu i SAD, Sjeverna Koreja je izabrala izolaciju i najbolje odnose izgradila je sa državama poput Rusije i Kine. Posljednjih godina se u međunarodnim takmičenjima nisu sastajali često, a onda...
Ženski fudbalski klub Negohjang iz Pjongjanga savladao je ekipu Suvona (2:1) na gostujućem terenu i obezbijedio sebi finale Lige šampiona u Aziji! Fudbalerke koje nose dres aktuelnog vicešampiona Sjeverne Koreje u meču za titulu odmjeriće snagu protiv japanskog tima Tokio Verdi Beleza, jedine ekipe od koje su izgubile u međunarodnim takmičenjima ove sezone.
Uspjeh koji je Negohjang ostvario na gostovanju u Južnoj Koreji dodatno dobija na značaju kada se ima u vidu da je taj klub osnovan 2012. godine i da mu je manje od decenije i po bilo dovoljno da stigne do najvišeg nivoa. Posebno je važno što su na putu do finala eliminisale baš tim iz Južne Koreje, zemlje koju uopšte ne smatraju prijateljskom.
HISTÓRICO: el Naegohyang se convierte en el primer club de Corea del Norte en alcanzar la final de la AFC Women’s Champions League.— Feker (@Fekerfanta)May 20, 2026
El fútbol femenino de la RPDC sigue dominando Asia también a nivel de clubespic.twitter.com/r19CKIUEK1
Po informacijama koje se mogu naći na internetu, ovo je prvi put još od 2018. godine da su sportisti iz Sjeverne Koreje prešli granicu i ušli u Južnu Koreju zbog nekog sportskog događaja. Prethodni put je to bio slučaj na Zimskom olimpijskim igrama 2018. godine kada su dvije države imali zajednički tim u hokeju na ledu.
Što se tiče meča koji se našao u centru pažnje, Suvon je stigao do prednosti pogotkom u 49. minutu meča, ali je Negohjang napravio preokret golovima u 55. i 67. minutu. Domaći tim promašio je penal za izjednačenje, a kada su fudbalerke Negohjanga uspjele da sačuvaju prednost videli smo i suze na njihovom licu - pravi dokaz koliko im je značio ovaj meč i najveća pobjeda njihovih karijera.
A touch of brilliance and bravery from Choe Kum-ok #AWCL|#NAEvSUWpic.twitter.com/NZITIheFqI— AFC Women’s Football (@TheAWCL)May 20, 2026
Delegacija Negohjanga neće se vratiti u Sjevernu Koreju nakon velike pobjede koju su ostvarili. Njih sada očekuje finale protiv predstavnika Japana, a taj meč će se igrati na istom mjestu gdje su upisali polufinalnu pobjedu. Finalni meč zakazan je za 23. maj, a ne treba ni isticati koliko bi trofej značio Sjevernoj Koreji. Inače, ta zemlja je svjetska sila u ženskom fudbalu, sa velikim uspjesima na reprezentativnom nivou i u seniorskoj konkurenciji i u mlađim kategorijama.
