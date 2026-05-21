Sjeverna Koreja će zauvijek pamtiti ovaj dan: Fudbalerke prešle granicu i ušle u finale Lige šampiona

Nevjerovatan meč odigrali su ženski timovi iz Severne i Južne Koreje u polufinalu Lige šampiona Azije.

Sportski okršaji timova i pojedinaca iz Južne i Severne Koreje već godinama privlače pažnju čitavog svijeta, jer je riječ o zemljama koje žive potpuno drugačijim životima. Dok je Južna Koreja željela što više da se otvori ka svetu, približi Japanu i SAD, Sjeverna Koreja je izabrala izolaciju i najbolje odnose izgradila je sa državama poput Rusije i Kine. Posljednjih godina se u međunarodnim takmičenjima nisu sastajali često, a onda...

Ženski fudbalski klub Negohjang iz Pjongjanga savladao je ekipu Suvona (2:1) na gostujućem terenu i obezbijedio sebi finale Lige šampiona u Aziji! Fudbalerke koje nose dres aktuelnog vicešampiona Sjeverne Koreje u meču za titulu odmjeriće snagu protiv japanskog tima Tokio Verdi Beleza, jedine ekipe od koje su izgubile u međunarodnim takmičenjima ove sezone.

Uspjeh koji je Negohjang ostvario na gostovanju u Južnoj Koreji dodatno dobija na značaju kada se ima u vidu da je taj klub osnovan 2012. godine i da mu je manje od decenije i po bilo dovoljno da stigne do najvišeg nivoa. Posebno je važno što su na putu do finala eliminisale baš tim iz Južne Koreje, zemlje koju uopšte ne smatraju prijateljskom.

HISTÓRICO: el Naegohyang se convierte en el primer club de Corea del Norte en alcanzar la final de la AFC Women’s Champions League.



El fútbol femenino de la RPDC sigue dominando Asia también a nivel de clubespic.twitter.com/r19CKIUEK1 — Feker (@Fekerfanta)May 20, 2026

Po informacijama koje se mogu naći na internetu, ovo je prvi put još od 2018. godine da su sportisti iz Sjeverne Koreje prešli granicu i ušli u Južnu Koreju zbog nekog sportskog događaja. Prethodni put je to bio slučaj na Zimskom olimpijskim igrama 2018. godine kada su dvije države imali zajednički tim u hokeju na ledu.

Što se tiče meča koji se našao u centru pažnje, Suvon je stigao do prednosti pogotkom u 49. minutu meča, ali je Negohjang napravio preokret golovima u 55. i 67. minutu. Domaći tim promašio je penal za izjednačenje, a kada su fudbalerke Negohjanga uspjele da sačuvaju prednost videli smo i suze na njihovom licu - pravi dokaz koliko im je značio ovaj meč i najveća pobjeda njihovih karijera.

Delegacija Negohjanga neće se vratiti u Sjevernu Koreju nakon velike pobjede koju su ostvarili. Njih sada očekuje finale protiv predstavnika Japana, a taj meč će se igrati na istom mjestu gdje su upisali polufinalnu pobjedu. Finalni meč zakazan je za 23. maj, a ne treba ni isticati koliko bi trofej značio Sjevernoj Koreji. Inače, ta zemlja je svjetska sila u ženskom fudbalu, sa velikim uspjesima na reprezentativnom nivou i u seniorskoj konkurenciji i u mlađim kategorijama.

