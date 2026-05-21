"Žalba nije usvojena, kazna nije fer": Izbačeni iz plej-ofa zbog špijunaže, skandal potresa Englesku

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Sautempton je potvrdio da je izbačen iz plej-ofa i da se neće boriti za ulazak u Premijer ligu.

Sautempton izbačen iz baraža za Premijer ligu Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Sautempton je i definitivno izbačen iz plej-ofa i neće se boriti za mjesto u Premijer ligi. Klub se oglasio na zvaničnom sajtu i potvrdio da njihova žalba nije usvojena. Prvobitna kazna je potvrđena i to znači da će se za mjesto u najjačoj ligi boriti Hal siti i Midlzbro.

"Obavještavamo javnost da žalba nije usvojena i da je kazna ostala na snazi. Veoma smo razočarani ishodom. Znamo koliko je ovo bolan momenat za naše navijače, igrače, stručni štab, komercijalne partnere i cijelu zajednicu koja nas je podržavala tokom cijele sezone. Izvinjavamo se svima koji su ovim pogođeni", stoji na početku saopštenja.

Sautempton je pobijedio ekipu Midzlbroa poslije produžetaka (2:1), ali je onda stigla surova kazna. Optuženi su za špijuniranje rivala. Njihovi treneri viđeni su na treninzima rivala kako slikaju i snimaju sve. Nešto što ne samo da je zabranjeno, već nije ni u duhu fer-pleja i sporta.

"U potpunosti smo svjesni ozbiljnosti situacije i svega što se dogodilo poslije toga. Kao klub vjerujemo da je kazna koja je donesena neproporcionalna. Nešto što smatra i fudbalska javnost. Želimo da se zahvalimo našim navijačima za podršku, strpljenje i lojalnost koje su pokazali u teškom periodu. Uskoro ćemo objaviti informacije i u vezi refundiranja karata za sve one koji su kupili ulaznice za finale za 'Vembliju'. Mi smo klub koji je ponosan na našu istoriju, ali je jasno da sada mora povjerenje ponovo da se zaradi. Taj put kreće odmah i napravićemo sve neophodne korake za budućnost. Momenat je bolan, ali ćemo odgovoriti sa poniznošću, odgovornošću i odlučnošću da vratimo stvari na pravi put", zaključuje se u saopštenju.

