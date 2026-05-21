Otjerao Dončića iz Dalasa, pa za to dobio 45.000.000 dolara: NBA bruji o "sjajnom otkazu"

Džejson Kid više nije trener Dalas Maveriksa i to će lijepo naplatiti.

Dalas Maverksi su otpustili Džejsona Kida poslije pet godina na čelu tima i za to su masno platili. Imao je još četiri godine ugovora jedan od najboljih plejmejkera ikada i sada mu Maveriksi duguju 45.000.000 dolara. Ipak novi prvi čovjek tima Masai Uđiri je rekao da mu je potreban novi početak i da je potez opravdan.

Kada je Kid otpušten krenule su da kruže priče o njemu, a Šems Čaranija, trenutno najpoznatiji NBA novinar otkrio je da je upravo Džejson Kid bio za to da se trejduje Luka Dončić u Los Anđeles Lejkerse.

"Kada pogledate u posljednjih sedam mjeseci je trejdovan Entoni Dejvis, otpušten Niko Herison i sada je otpušten i Džejson Kid. Kada pričate sa ljudima u organizaciji to se sve svodi na trejd Luke Dončića. Vlasnik Patrik Dumont je priznao da je napravio grešku što je dozvolio taj trejd. A koliko je tu bio uključen Džejson Kid? Nije on dogovorio trejd, ali moji izvori govore da ga je odobrio", rekao je Čaranija.

Kakav je bio Kid u Dalasu?

Nakon što je vodio Bruklin, pa zatim Milvoki došao je u Dalas 2021. godine. Na kraju odlazi sa skorom od 205 pobjeda i 205 poraza, a najbolji učinak imao je u sezoni 2023/24 kada je Dalas došao do NBA finala. Takođe je u svojoj prvoj sezoni došao do finala Zapada sa Dalasom. Ipak presdudilo mu je to što je sa Lukom Dončićem u timu imao skor 136-87, a bez njega 69-118.

Svi udarili na Kida

Džejson Kid je na udaru mnogih kritika sada, a povodom njegovog otkaza oglasio se i Henri Abot, dugogodišnji NBA novinar koji ga odlično poznaje. I kaže da je ovo sjajna odluka

"Izvještavao sam o Džejsonu Kidu kada je igrao za Netse. Znam njegove prijatelje iz djetnjstva, bio sam u njegovoj kući, upoznao mu djecu, tadašnju ženu i instruktora pilatesa. Imam informacije od mnogo ljudi koji su sa njim radili otkako je postao trener. Ovo je sjajan otkaz", napisao je Abot.

